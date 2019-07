S Lelou v obřím šatníku! Vémolova prsatice ukázala svůj luxusní poklad

„Trávím tu jako žena hodně času, to je moje království,“ zve vnadná Lela na prohlídku do rozsáhlé šatny, kterou si vysnila podle postavy Carrie v seriálu Sex ve městě. „Byl to vánoční dárek od Karlose,“ říká playmate, jež s českým bojovníkem čeká miminko.

„Teď už se do všeho nevejdu, takže to posunu dozadu,“ usmívá se těhotná kráska nad šatičkami, které miluje. „Šaty mám samozřejmě nejradši, ale v normálním dni si klidně vezmu tepláky a obyčejné tričko. Jsem žena tak i tak,“ má jasno.

Jasno má i v dalším oblíbeném obsahu prostorné místnosti. „Všechny boty se mi sem ani nevejdou, některé mám i dole, tady jsou ty nej kousky,“ popisuje Lela. A také dobře ví, jak by své království ještě chtěla vylepšit. „Ještě mi tu trošku chybí toaletní stolek se zrcadlem a nějaké sezení, krásné luxusní křesílko,“ zasní se.

