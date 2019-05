MEGAbitva: Bojí se o auru! Je jako McGregor, říkají o sobě Vémola a Végh | iSport.cz

Nemusíte ho mít rádi, ale nemůžete popřít, že je největší hvězdou českého MMA. Ano, řeč je o Karlosi Vémolovi, který je často označován za krále tuzemské scény bojových sportů. I Slovensko má hvězdu první kategorie, jmenuje se Attila Végh. A právě tito bojovníci se v listopadu střetnou v pražské O2 areně, aby se rozhodlo, kdo je hlavní personou smíšených bojových umění v rámci Česka a Slovenska.

Oba o sobě v současnosti mluví s respektem, ale v minulosti si neodpustili ani pár slovních šťouchanců.

V dobách, kdy organizace OKTAGON MMA souboj titánů odmítala, protože Vémola nebyl v její stáji, neváhal se český Terminátor do svého slovenského protivníka pořádně opřít.

„Nemůžu někoho donutit, aby se mnou do klece nastoupil. Snažil jsem se pod hlavičkou XFN, nedopadlo to. Pak podepsal smlouvu s Oktagonem,“ řekl tehdy Vémola. „Má strach, že by ztratil tu pověst, co má. Že je takový obrovský šampion. Jak na Slovensku, tak snad i v Čechách. On prostě o tuhle auru nechce přijít. Je to škoda, přál jsem si doručit fanouškům československý zápas století,“ zmínil už v listopadu 2018 třiatřicetiletý gladiátor.

Dnes už je ale jiná situace, Vémola je hvězdou Oktagonu a duelu nic nebrání.

„Vémola je zaprvé bojovník, který se jako první z Československa dostal do UFC a je to člověk, který ve velké míře zpopularizoval v Česku a na Slovensku scénu MMA. Stejně jako to udělal Conor McGregor pro celý svět,“ uvedl nedávno Végh pro pro Šport24.sk. Když byl navíc tázán, jak jeho souboj s Vémolou dopadne, měl jasno. „Co je toto za otázku? Dopadne to tak, že vyhraje Attilka!“

A co pro slovenského MMA hrdinu bude souboj s českým Terminátorem znamenat?„Moje vítězství jen podtrhne všechno, co jsem v kariéře dosáhl. Obětoval jsem kariéře celý život a toto bude taková sladká tečka.“

Nicméně oba titáni spolu nevstoupí do kolbiště podle všeho jen jednou. „Měla by být zaručená odveta, takže pro mě dvě výhry,“ řekl v únoru Vémola. „Budu jeden z mála bojovníků, co Attilu dokázali porazit. A ne jednou, dokonce dvakrát!“

Na to tehdy slovenský válečník reagoval stručně: „Dóóóbřééé!“ smál se.