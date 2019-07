Svatba jako řemen! Hertl se oženil a pak... Blondýnka ho svlékala donaha!

Ona, jako princezna. Opálená v úchvatných sněhových šatech na ramínkách s hlubokým výstřihem jen zářila! A krátce po obřadu rovnou dala všem jasně najevo, kdo bude u Hertlů pánem. To když svého Tomáše škádlila se lžičkou s pamlskem tak dlouho, že se hokejista raději zakousnul do dortu sám. A pěkně zostra, jak to umějí jen žraloci!

Tomáš raději vzal osud do svých rukou a do dortu se ponořil sám • Foto Instagram

To všechno před zraky mnoha hostů, kteří museli dodržet jen jediné přání novomanželů. Žádný únos nevěsty! Anetu tenhle zvyk asi nestrhl.

Svatebčanům v hotelu Chateau Mcely, mezi nimiž byli Hertlovi bývalí i současní spoluhráči, kamarádi a samozřejmě rodina, dotvářely neopakovatelnou atmosféru perfektní počasí a živá kapela. Tančilo se ostošest.

Horko a gejzír vypitého alkoholu ovlivnily náladu na noční diskotéce. Mejdan jako hrom! Staré dobré šlágry Y.M.C.A od Village People či Celebration slavných Cool & The Gang rozparádily přítomné pány natolik, že k radosti přítomných dam začali odhazovat košile.

A to včetně už lehce utahaného Hertla, jehož ovšem místo manželky Anetky s radostí svlékala blonďatá rošťanda. Obávaný střelec brzy poté ke striptýzu strhl i parťáky ze San Jose Bendena Dillona, Radima Šimka a Logana Coutura.

Pak už si ale Tomáš, který v letošní sezoně nasázel v NHL 45 gólů, musel jít plnit povinnosti k nádherné nevěstě.