Satoranský může vydělat desítky milionů! Expert radí, jak se prodat

Video k článku Vémolova Lela ukázala šatník: dárek od Karlose. Luxusní boty a spousta šatů

Satoranský se od příští sezony stane nejlépe vydělávajícím českým sportovcem. Jak by se měl ještě více finančně zhodnotit?

„Je spodivem, že kromě oděvní značky Blažek s ním v rámci malého českého rybníčku zatím nikdo nespolupracuje. Hrál tři roky v NBA a teď je navíc jedničkou, co se týče platu mezi českými sportovci. Vydělá si za tři roky přes 30 milionů dolarů, což je jedinečné. Pro něj to znamená, že by se o něj měly začít firmy prát.“

Na kolik korun by si podle vás mohl přijít v rámci sponzorských aktivit?

„Předpokládám, že nyní při spolupráci s Blažkem jde určitě o více jak milion korun ročně. Jeho největším partnerem je momentálně Adidas a tam může jít zatím jen o jednotky milionů korun ročně. Pokud se obklopí dobrým marketingový týmem, může jít o příjem v desítkách milionů korun za rok. V rámci českých firem by o Satoranského měly mít zájem společnosti prodávající hodinky nebo šperky. Například i prodejci mobilních telefonů, kteří by ho mohli využívat i globálně.“