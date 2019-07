Zídek o Satoranském: Zajistil rodinu a ukázal, že basket není divný sport | iSport.cz

Jak vidíte Chicago jako tým, do kterého Satoranský jde? Bude v něm mít jinou, lepší pozici?

„Věřím, že ano. Ta výška kontraktu ho předurčuje k určité garanci minut – když pobíráte v NBA nějaký plat, tak už musíte hrát, což je velké plus na jeho straně. A co se týče týmu, teprve uvidíme. Přiznám se, že Chicago je snad celek, který jsem za poslední sezonu viděl nejméně.“

Na druhou stranu je to město Michaela Jordana a dalších legend. Je výzva být součástí takovéhoto odkazu?

„Určitě. Co vím, je tam i Martin Rančík jako asistent. Takže ano, je tam prokopaná nějaká československá stopa. Je to dobrá situace.“

Věřil jste částečně, že by mohl zůstat i ve Washingtonu Wizards?

„Ne.“

Proč?

„Protože tam je jeden obrovský okov, který Wizards musí nést, a tím je kontrakt Johna Walla. A to je kur**vsky těžkej okov! Čtyřicet milionů na rok. Tím, jaká je tam situace, že stále ještě není daný generální manažer, je naprosto nereálné, aby tam Tomáš zůstával. Doufal jsem tedy, že podepíše něco rychle,