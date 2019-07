Dojemné loučení se zesnulou hvězdou (†27). Maminka na kopci a spousta slz

Našla v sobě sílu a za aplausu desetitisíců fanoušků na Angel Stadium v Anaheimu zamířila na nadhazovací kopec, aby symbolicky zahájila zápas Angels proti Seattlu. Na místě, kde byl její Tyler jako doma!

Do antuky prstem »vyrýsovala« synovy iniciály T. S., aby následně hodila míč přesně do rukavice Andrew Heaneyho, nejlepšího Tylerova kamaráda z mužstva, který pak respektovanou softballovou trenérku dlouhé vteřiny tiskl v objetí. Všichni koukali do nebe. A stadionem se zrovna nesly tóny slavné skladby kapely U2 »Where The Streets Have No Name«!

Maminka Tylera Skaggse (†27) Debbie v srderyvném objetí s největším kamarádem svého syna z týmu Andrew Heaneym







Přímo na hřišti u toho byli také Skaggsova manželka Carli, jeho nevlastní otec Dan i nevlastní bratr Garret. Ti všichni pak sledovali dominantní výkon Anegls, kteří Seattle zdolali 13:0, aniž by jeho nadhazovači Cole s Peňou soupeřům povolili jediný odpal. V baseballu málovídaná věc!

Po utkání ještě všichni domácí hráči sundali dresy se Skaggsovou pětačtyřicítkou na dresu a vyskládali je na nadhazovací kopec, na němž se se slzami v očích s přítelem naposledy rozloučili.

„Tohle všechno bylo pro Tylera. Určitě se na nás koukal. Byl to nejlepší možný způsob, jak uctít jeho památku,“ řekla po utkání zdrcená hvězda kalifornského týmu Mike Trout, nejlépe placený plejer MLB.

On sám se na triumfu podílel hned šesti staženými body. „Nic horšího než smrt spoluhráče s týmu nemůže stát. Strašně jsme se semkli,“ těšilo ho.

Skaggs, jenž zemřel na hotelu před zápasem v Texasu 1. července, by v sobotu oslavil osmadvacáté narozeniny. Příčina jeho úmrtí není známa. Vyšetřovatelé vyloučili cizí zavinění.

Skříňka v kabině zůstala i po jeho smrti netknutá. „Jsi tady stále s námi,“ jakoby do nebe vzkázali jeho spoluhráči. Jen z reproduktorů se tentokrát neozývala žádná muzika. To proto, že oblíbená »pětačtyřicítka« byla týmovým diskžokejem.

