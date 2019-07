Nedvědovi na lovu! Pavel chce hvězdu a Ivanky hlásí: My už kořist máme!

Viceprezident Juventusu dělá všechno pro to, aby dotáhl transfer stopera Matthijse de Ligta (19) za takřka 2 miliardy korun. Kapitána Ajaxu nahání »Grande Paolo« už od konce sezony a teď, když to vypadalo, že se obě strany konečně domluvily, se do boje opět vložila slavná Barcelona...

Podle italských médií však Katalánci ostrouhají, Nedvědovo laso se okolo de Ligta už pevně obmotalo a vytáhlý obránce by měl v úterý přiletět do Turína na zdravotní prohlídku!

Rodina Nedvědů se však už jedním pořádným úlovkem pochlubila! Manželka Ivana s dcerou Ivankou a synem Pavlíkem totiž vyrazili na Bahamy, kde odchytli populární kořist – plavající vepře!

„Jsem zavalena fotkami, ale nemůžu si pomoci, všechny jsou tak krásné! Tohle místo jsme si zamilovali a určitě se sem jednou vrátíme!“ rozplývá se mladá Ivanka na Instagramu. Tak snad bude mít příště čas i hlava rodiny...