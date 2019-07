Mafie, kokain, prostitutky,… Diego Maradona musel v italské Neapoli ustát hodně velký tlak, což se mu nakonec nepodařilo. Hned jak skončil zápas, začal Argentinec holdovat drogám a ženám. „Je to frajer, že to zvládl fyzicky,“ řekl v pořadu Tiki Taka Roman Bednář, který byl v minulosti v Anglii přistižen, jak si kupuje právě kokain. Na rozdíl od Maradony ho ale prý nebral pro sebe.

Dokument o slavném hráči viděl Ladislav Vízek a zanechal v něm rozporuplné pocity. „Ženy byly horší než kokain na tu fyzičku. Byl pod tlakem i mafie. Opravdu ho lituji. Nemohl to ustát. Navíc nemá moc vysoké IQ. Raději mám Messiho,“ tvrdil olympijský vítěz z Moskvy 1980. Pak si zavtipkoval i na téma drogy.

„V Dukle jsem se nesetkal s kokainem. Je to škoda. Člověk musí zkusit všechno. V Austrálii jsme například byli na turnaji, zkusili si vodní dýmku a zaspali odlet,“ smál se Vízek. Podle něj by se měl film pouštět mladým fotbalistům jako prevence. Přestože Maradona podlehl mnoha démonům, Horst Siegl si ho stále váží. „Byl to genius. Je to smutné, ten jeho příběh. Fotbalu dal maximum a pro mě je to Bůh.“

Podobný názor má i další bývalý sparťan Ivan Hašek. „Jsem rád, že jsem hrál fotbal v době Maradony. Ten film je opravdu dobrý a cítím trochu nostalgii, když tam vidím hráče, se kterými jsem se potkával.“

Recenze na film: Diego vs. Maradona. Rozporuplná osobnost legendárního fotbalisty v povedeném dokumentu>>>>