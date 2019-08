Brání hříšníka. Poučí se a bude lepší, říkají o Kuzněcovovi ve Washingtonu | iSport.cz

Jak to bude v příštích letech s oblékáním národního dresu je u majitele pěti medailí (dvě zlaté a tři bronzové) z mistrovství světa celkem jasné. Ruské barvy na čtyři roky musí odložit. Co se bude dít v jeho zámořském klubu se ještě neví, osobní setkání s šéfem NHL totiž na rodáka z Čeljabinsku teprve čeká.

„Snad to celé nějak zmákne. Člověka takové věci nikdy nepotěší, zvlášť, když se to protahuje skrz média. Určitě se z toho poučí a stane se z něj lepší hráč i člověk,“ bránil svého parťáka útočník Tom Wilson v rozhovoru pro SportsNet.

Pro něj je klíčové dění u Capitals, důvodem je i to, že klub z hlavního města rok po triumfu v play off překvapivě vypadl v 1. kole s Carolinou. „Co se děje na mezinárodní scéně jde teď mimo nás, ale vím, jak byl Jevgenij vždycky pyšný, když mohl naskočit v barvách své země,“ doplnil Wilson.

Kuzněcovův problém vznikl 26. května, tedy ve stejný den, kdy Rusko na mistrovství světa na Slovensku v boji o bronz porazilo Česko. Tehdy spatřilo světlo světa také kontroverzní video, které hráče usvědčuje, ale ten se tehdy ještě bránil. Přiznal se až nedávno, posypal si hlavu popelem a dobrovolně se přihlásil do vzdělávacího a poradenského programu, který je hokejistům z NHL k dispozici v případě pozitivního testu na rekreační drogy.

„Věřím, že je teď zklamaný, ale on to celé zvládne. Kuzy je dobrý člověk, který má rád svoji rodinu a své děti. Zmákne to,“ podpořil ho bývalý spoluhráč Brett Connolly, který v sezoně 2018/19 byl Rusovým křídlem, zažil životní ročník a i díky němu si v létě vysloužil čtyřletou smlouvu na 14 milionů od Floridy. „Takový je život, děláte chyby a musíte za ně pak pykat.“

Do toho se Kuzněcov už pustil, rozhodnutí IIHF přijal a vydal omluvné prohlášení pro vedení Washingtonu a pro fanoušky.

„Zatím nikdo neví, co bude dál. Je to taková ošemetná situace, ale věřím, že se to vyřeší,“ dodal Wilson.