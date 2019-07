Odchod Afričanů je pro Slavii rána. Raději bych obětoval Součka | iSport.cz

Nechci říct, že druhý sled Hovorka s Kúdelou jsou nějací špatní, ale výkonnosti afrického páru nedosahují, mohou ho se k jejich výkonům pouze částečně přiblížit. Je to rána do sestavy, pecka přímo do slabin. Slavia přichází o elitní stopery, kteří drželi prakticky celou mistrovskou sezonu, kteří se těžko obcházejí, kteří mají skvělou rozehrávku, kteří jsou nesmírně platní při obranných i útočných standardních situacích.

Fíha, je to malér.

Jsem zvědavý, jak to Slavii poznamená. V Evropě určitě, o tom nemusíme debatovat. V naší lize ale také problémy přijdou. Už jsme je viděli v pondělí ve Zlíně. Kdyby byli csaplárovci šikovnější v koncovce, možná mistra porazili. V Edenu z toho mají nervy. Funkcionáři i fanoušci. Tvrdík nazval Ngadea uličníkem. Evidentně je z jeho odchodu zděšenej.

DEBATA SPORTU: Jak Slavia nahradí Deliho a Ngadea? A měla situaci vyřešit jinak?

A prosím pěkně, nepodceňujte psychologický efekt. Slavia bez černých stoperů nebude mít takový respekt. Soupeři si budou o něco víc věřit. Ono je něco jiného běžet proti King Kongovi, než si to rozdat s Kúdelou. Znám to z vlastní zkušenosti. Často jsem hrál proti Frantovi Strakovi. Ten byl vždycky nafouknutej, sebevědomej, v zimě měl jedinej na place krátký rukávy…

To jsem si vždycky rozmyslel, jestli mu mám udělat kličku. On mě několikrát sestřelil. Hrát na takové hráče je strašně těžký. Jakmile Straka náhodou nebyl v sestavě, hned se mi dýchalo líp. A stejné to budou mít ofenzivní hráči v naší lize. Určitě všichni slaví a otevírají šampáňo, že dvojku z Afriky už potkávat nebudou.

A teď ke Spartě. Co se o ní v létě napsalo, jaký byl okolo ní humbuk... Zase se byli v prsa, jak jdou správnou cestou. Po prvním kole můžu jen konstatovat: byly to cancy. Přijde mi, že na Letné si trenéři libují v bonmotech, ale tím to všechno končí. Sparta začala katastrofálně. Víte, co je největší malér? Že Slovácko vyhrálo zaslouženě! Klidně to mohlo skončit i větším rozdílem než jen 2:0. Pro fanoušky to musí být strašná zpráva.

Ivan Hašek mi před zápasem říkal „dáme jim čtyrčičku“. Trochu jsem ho krotil, ale nenapadlo mě, že to dopadne takhle strašidelně. Sparta nejezdí po zadku. Oni si pořád hrajou na fotbalisty, začnou se trochu smekat až ve chvíli, kdy prohrávají. Jenže to už mají smůlu, protože v kádru Václava Jílka není uložena taková kvalita, aby bez mrknutí oka otočili zápas proti průměrnému českému týmu. Ty doby už jsou dávno pryč. Sparta ztratila respekt. Soupeři se jí nebojí. Teď na Letnou přijede Jablonec. Ambiciózní Petr Rada tam bude chtít šíleně uspět. V druhým kole to bude nejsledovanější zápas.

