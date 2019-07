Fotbal versus kokain. Diego versus Maradona. Film o géniovi je jízda | iSport.cz

Strhující snímek začíná přestupem Diega Maradony z Barcelony do Neapole

„Chci hlavně klid,“ přiznává bezelstně argentinský génius v letadle cestou na jih Itálie. Hodně naivní přání se mu samozřejmě nesplnilo, naopak následujících sedm let bylo plných úspěchů, ale i skandálů, ať už souvisely s nemanželským synem, kokainem či styky s mafií.

Diego Maradona je třetí částí trilogie inovativních, velmi otevřených celovečerních dokumentárních filmů z dílny oscarového týmu, který stojí za snímky SENNA a AMY – Asifa Kapadiy (režie), Jamese Gay-Reese (produkce), Chrise Kinga (střih) a Antonia Pinta (hudba).

Je to příběh chudého, nevzdělaného chlapce z chudinské čtvrti, kterého jeho ohromující talent vynesl na pozici superstar, zahrnuté nevídaným bohatstvím, celosvětovou slávou a pověstí poloboha. Jenže mu chyběly nástroje, jak se s takovou slávou vypořádat. Jako by každý jeho životní triumf smetla nějaká katastrofa – i když nakonec obvykle přeci jen zvítězí, protože jak říká Kapadia: „Je to kluk z ulice, který se vyzná. Nezáleží na tom, kolikrát padne na dno, vždycky se zvedne a jde dál.“

Klade si otázku: „Jak by mohl někdo s jeho historií projít vším, čím si prošel on, aniž by ho to poznamenalo?” I když Maradona utrpí sérii porážek, vždycky se postaví zpět do ringu. „Je to skutečný bojovník,“ říká Kapadia. „Hrozně moc jsem chtěl jeho příběh vyprávět.“

Bylo to dobré rozhodnutí. Diego Maradona patří k nejlepším počinům ve svém žánru.