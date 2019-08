Kokainová účelovka. V Rusku berou trest pro Kuzněcova za spiknutí | iSport.cz

Když těsně po mistrovství světa vyletěly do světa záběry Jevgenije Kuzněcova s telefonem v ruce, bylo zřejmé, že dva proužky bílého prášku na stolku vedle srolované bankovky nebudou obsahovat sušené mléko. Hráč tehdy přísahal, že drog se nikdy nedotkl. Pozitivní test ho však usvědčil ze lži. Možná nemluvil pravdu ani o tom, že video bylo natočeno před rokem po finále Stanley Cupu.

Zatím není známo, jak se zachová NHL. Víc se dozvíme až po schůzce ruského centra s komisionářem Garym Bettmanem, která se má uskutečnit nejpozději do 15. září, kdy začnou tréninkové kempy. Všude se omílá, jak Kuzněcov klidně může v NHL pokračovat, protože zámořská liga kokain nezahrnuje mezi zakázané podpůrné prostředky. Ale jako drogu ho bere a hráče na něj taky testuje. Sankce a postihy jsou nastaveny odstupňovaně a potrestaný hráč během jejich platnosti nemá nárok na plat. S přibývající délkou můžou být už proto hodně citelné.

„Počet testů, v nichž byly nalezeny stopy kokainu, se ve srovnání s předchozími lety zvýšil. Nebyl bych šokován, kdyby to bylo třeba deset hráčů. Ale nejsem naivní,“ připustil viceprezident ligy Bill Daly v rozhovoru pro TSN před čtyřmi lety, kdy NHL zkoušky na kokain zavedla.

Tresty se však udělovaly už dávno. V roce 1978 nesměl Don Murdoch z New York Rangers hrát 40 zápasů. Montrealský obránce Ric Nattress vynechal sezonu 1983/84 za užití marihuany a hašiše. Švédský bek Börje Salming stál osm utkání jen na základě novinového rozhovoru, v němž se přiznal, že kokain jednou zkusil. Původně mu hrozil rok. Brankáře Granta Fuhra obnažila při rozvodu manželka, sezonní trest byl nakonec zkrácen na půl roku.

V Kuzněcovově příběhu je snadné sklouznout od zdravého rozumu do patosu a emocí. A tak komentátoři v některých ruských médiích skučí, že jde o spiknutí, a ptají se, kdo za tím může stát a komu to prospěje. „Je zřejmé, že se někde skrývá zkušený režisér. V nejlepší možnou hodinu X se vynořil s videem natočeným neznámou osobou v létě 2018 v hotelu v Las Vegas… Toto video bylo zveřejněno na internetu v pondělí 27. května, den poté, co byl Kuzněcovovi odebrán vzorek. Teoreticky nikdo na planetě Zemi, kromě těch, kteří provedli test, nevěděl o jeho výsledku. Je někdo připraven věřit, že je to jen náhoda?!“ napsal Vitalij Slavin v komentáři pro Sovětský sport.

Připomněl, že nikdo kromě členů ruského týmu, IIHF a dopingové komise nevěděl, že se Kuzněcov po zápase o bronz podrobil testu. A že nikdo kromě laborantů zkoumajících vzorek, případně šéfa IIHF Reného Fasela neznal výsledek zkoušky. Jenže už nebylo připomenuto, že to byl Kuzněcov, který tvrdil, kdy a kde byly záběry pořízeny. A že i po zveřejnění videa lhal, jak je čistý.

Podle Slavina mohl hokejista dostat kokain nevědomky. V USA, kde se prý spotřebuje 250 tun drogy ročně, není nikdo v bezpečí. „Rozumím Žeňovi, že nevyvolal skandál, souhlasil s praxí NHL a dobrovolně se obrátil na ligu o pomoc v rámci rehabilitačního programu, který zahrnuje pravidelné testování. Hráči NHL mohou i nadále brát kokain, protože co není zakázáno, je dovoleno. Kuzněcov dostal prostor, aby se očistil. Washington potrestá svého předního útočníka, ale jeho služeb se nevzdá. Jediným, kdo v tomto případě skutečně utrpěl, je ruský tým,“ uvedl Slavin.

K tomu připomněl, jak byl před finále olympiády v Soči proti Kanadě vyloučen pro dopingový nález švédský útočník Nicklas Bäckström poté, co si vzal lék na alergii. Celek Tre kronor, navíc bez zraněného Henrika Zetterberga, padl 0:3. „Ztratili jsme talentovaného centra pro čtyři mistrovství světa a olympiádu v Číně 2022. Jak ukazuje tento incident, někdo opravdu nechce, aby náš tým přijel do Pekingu v nejsilnější sestavě,“ napsal Slavin.

Přitom vůbec ještě není jasné, zda NHL hráče do Číny vůbec pustí.