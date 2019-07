Berdych se s manželkou Ester plácli přes kapsu: Výročí v luxusu! Kolik stálo?

Jako by to bylo včera. Jako by to bylo včera Spousta tajností, obřad na radnici v Monte Carlu, na místě jen pár nejbližších, téměř průhledné šaty nevěsty. Tak 16. července 2015 proběhla veselka někdejší světové tenisové čtyřky a krásné modelky. Tomáš s Ester na tenhle velký den zavzpomínali v exkluzivním hotelu Cap Estel.

Od místa, kde si před čtyřmi lety řekli »ano« (a kde Tomáš vlastní byt), to neměli daleko. Stylový hotýlek na pobřežním výběžku leží u vesničky Èze mezi Monte Carlem a Nice.

Ze tří stran ho omývají vlny moře, na které měli Berdychovi perfektní výhled. Ubytovali se totiž v apartmá Prestige. „Díky tomu, že se nachází v nejvyšším podlaží, je ideální pro soukromé a diskrétní pobyty,“ hlásí stránky hotelu kulantně to, že manžele nikdo nerušil. A oni jakbysmet...

Že i pro v luxusu zběhlý pár byl takový pobyt událostí, dokazují jejich nadšená videa na Instagramu, když si exkluzivní apartmá i krásnou terasu s telefonem v ruce procházeli. Ono to také něco stálo – v ceníku stojí, že 7050 eur na noc. Tedy zhruba 182 tisíc korun, leč útěchou jim mohlo být, že to měli se snídaní.

Když se k tomu připočte šampaňské Duval-Leroy z roku 2005 za 3000 korun a náramek Cartier za 70 tisíc »kaček«, kterým Tomáš k výročí obdaroval svou paní, vyšla je tahle zamilovaná oslava na více než čtvrt milionu.

To nejdůležitější, co si večerem v Cap Estel stvrdili, však bylo k nezaplacení. Tedy jejich láska.