Divoký rozvod krasobruslařů. Kovaříková popsala, za co ji potrestal soud

Po ukončení aktivní kariéry jim to přestalo klapat. Ačkoliv Kovaříková je o dvanáct let mladší, iniciovala ho ona. Když nebyli na ledě, neklapalo jim to ani v soukromém životě. „Chtěla jsem se rozejít v dobrém, po čase třeba někdy zajít spolu na kafe. Podle mě byste těžko hledal manželství, které by šlo tak spravedlivě majetkově rozdělit jako to naše. Vydělávali jsme fifty fifty. Ale stejně jsme se dlouho nebyli schopní dohodnout, vlastně dodnes nejsme,“ přiznala pro týdeník Téma.

Problémy se postupně stupňovaly. „René po rozvodu část své energie věnoval tomu, že mi začal škodit. Podle mě nepřenesl přes srdce, že jsem se znovu vdala,“ popsala stupňující napětí krasobruslařka, která má dnes za manžela scénáristu a režiséra Jindřicha Šimka, se kterým má dceru Kláru.

Spory vyvrcholily, když Kovaříková s dalšími dvěma muži a svoji švagrovou vyrazila v roce 2011 do domu, ve kterém se svým prvním manželem dříve bydlela a odnesla si odtamtud své soukromé věci jako fotografická alba z dětství, krasobruslařské kostýmy a trofeje a dárky od rodiny.

Přitom však znemožnili Novotného partnerce dvě hodiny telefonovat a musela zůstat na jednom místě. Podle soudu padly také výhrůžky sexuálním násilím. „Přijela jsem si pro svoje věci dodávkou, když mi je René nebyl ochoten po mnoha mých prosbách dát. Co je trestného na tom, když si člověk ze svého domu bere svoje věci? Ona žádnou újmu neutrpěla. Jak asi bylo mně, nikdo neřeší…“ diví se.

Výrok soudu považuje za největší křivdu. „Přeju jim oběma stejnou „spravedlnost“, která potkala mě. Nic jsem neprovedla. Ten trest byl hrozně nespravedlivý! Ale je to už minulost. Podmínka skončila a mám čistý trestní rejstřík.“