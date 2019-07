Vaclík s rodinou si zamiloval Španělsko: Messi? Přehnaný respekt z něj nemám

Načínáte druhou sezonu ve Španělsku. Jak jste tam spokojený?

„V Seville jsem moc spokojený. Manželka je nadšená, protože je zde celý rok hezky. Když je zima, tak je tam nejmíň 17 stupňů. A v létě je zase velké vedro – třeba i kolem čtyřicítky.“

Přizpůsobuje se tomu vedru i trénink?

„Ano. Trénujeme už od devíti ráno. Pak máme volno a sejdeme až večer.“

Užíváte si v Seville i horkokrevnější atmosféru na stadionech, než byla ve Švýcarsku, kde jste chytal za Basilej?

„Co se týče atmosféry, máme nejlepší fanoušky. Za posledních osm let Sevilla všechno vyhrála, tak jsou naši fandové nároční a chtějí pořád velké úspěchy.“

Jaké má tedy klub cíle pro nadcházející sezonu?

„Barcelona i Real Madrid zase přes léto posilují – budou od ostatních odskočení. Navíc je silné i Atlético, takže zase budeme bojovat, stejně jako loni, o čtvrté místo. Bohužel jsme to naposledy nedotáhli do konce, přestože jsme to měli dobře rozjeté a skončili až pátí.“

Bylo z toho v klubu velké zklamání, že nebudete hrát o Ligu mistrů, ale jen Evropskou ligu?

„Je rozdíl dostat sedmnáct milionů eur za postup nebo pět…“

Ve španělské La Lize nastupujete proti hráčům jako je Lionel Messi. Jaké to je, když víte, že proti němu budete stát v bráně?

„První zápas ve španělském fotbale pro mě byl Superpohár s Barcelonou. Messiho jsem do té doby naživo nikdy neviděl. Když má den, tak třeba v lize proti nám hrál 110 minut, načež nám dal čtyři branky a přidal dvě asistence. Navíc má Messi proti Seville historicky nejlepší bilanci.“

Je těžké zbavit se velkého respektu vůči hvězdným hráčům, jako je právě Messi?

„Už z Basileje jsem měl zkušenosti s velkými jmény z Ligy mistrů. Akorát když člověk přijede třeba na Nou Camp, tak tam ten respekt je. Ne že by to na mě dolehlo, ale bylo to zvláštní. Vysoké tribuny a nebylo vidět ven… Přehnaný respekt už ale nemám.“

Když Petr Čech letos ukončil kariéru, stal jste se nejvýraznějším českým brankářem. Točíte i reklamy. Jak si zvykáte na novou roli?

„Pro mě se toho moc nezměnilo. Akorát mám víc posezonních aktivit. Je to pro mě příjemné, když můžu své jméno spojit s někým takovým, jako je Adidas nebo Škoda Auto. Jsou to obrovské značky a je to moc pěkné, že zase oni chtějí spojit své jméno se mnou. Je to ale trošičku časově náročnější. Jinak je to fajn.“

Teď, když je Petr Čech poradcem ve sportovním úseku Chelsea, nezvětšuje se šance, že byste chytal na Stamford Bridge?

„Dostat se do branky přes Kepu? Je mu čtyřiadvacet let a byl koupený jako nejdražší brankář v historii. Tam je cesta zavřená nadlouho.“

A šel byste dělat dvojku do některého velkoklubu?

„To je těžký, ale když zavolá Barcelona nebo Real Madrid… Znamená to sice sedět na lavičce, ale jde o top klub.“

Máte šanci se dostat do velkoklubu jako jednička?

„Nyní je v těch velkých týmech na dlouhou dobu obsazeno. Pohne se to jen v případě, pokud bude chtít některý brankář odejít. Záleží například co Manuel Neuer v Bayernu Mnichov. Nebo kdyby chtěl některý gólman jít třeba do Paris-Saint Germain.“

Vy byste nechtěl jít do Paříže?

„Šel bych, ale nevím, jestli by mě chtěli. Budou hledat velké jméno. Navíc teď když se chystá odejít Neymar.“