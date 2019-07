Seznam posil je sepsaný, ale Hovorka přece nepřišel do Slavie hrát jen ligu | iSport.cz

Slavia ukáže nejpozději do 9. září, kdy končí český letní přestupní termín, jaký bude její směr příštích měsíců. Její rozhodnutí může úzce souviset i s ekonomikou. Na nákladné nákupy Tomáše Holeše, Nicolae Stancia nebo Davida Hovorky si klub sice dokázal vydělat – ačkoliv úplně všechny peníze nezůstanou v jeho pokladně – další drahá posila by ovšem znamenala další ztrátu v červenobílé kase.

Ze letní přestupní období rozházeli „sešívaní“ odhadem 170 milionů korun, přibližně 220 milionů by ale měli evidovat na příjmech z přestupů. Ovšem u Ngadeua je třeba odečíst zhruba 23 milionů, které půjdou jeho předchozímu klubu Botosani, za Deliho zase shrábla půlku Sparta, asi 33 milionů.

Otázka je, jestli to někoho ve Slavii trápí. Je možné, že dokud nezabouchá na dveře v Edenu UEFA, a její auditoři nepolezou Jaroslavu Tvrdíkovi a spol. do šuplíků, pojede ztrátové hospodaření dál, a může to teoreticky skončit zákazem startu v evropských pohárech, jako se to stalo nedávno třeba AC Milán.

Tenhle temný scénář zatím není aktuální, ale není zase ani tak daleko.

I kvůli tomu by se Slavia mohla zdržet nějaké drahé náhrady za Ngadeua, jakkoliv by byla asi potřebná.

Za á proto, že i domácí kluby ji pumpují o velké částky za hráče, kteří by ještě před čtyřmi pěti lety stáli možná jen půlku. Za bé má Davida Hovorku...

Sparťanský odchovanec rozhodně není Hulk z komiksu, ale taky není žádný otluk. Má sílu, velkou stabilitu, je dravý, hbitý, dynamický, a ten výskok... Ačkoliv patří mezi stopery se štítkem „malý“, umí to dohnat nevídaným odpružením.

Mimo to zažil ve Slovanu Liberec a Jablonci celkem třikrát zápasy ve skupině Evropské ligy, takže o něm nejde říct ani to, že by byl nějaký Janek.

A teď se vracíme zpátky k vedení klubu. Pokud přichází takto disponovaný stoper do velmi ambiciózního týmu, tak ačkoliv nemá takovou výšku a nebudí třeba ani tolik strachu jako Ngadeu nebo Deli, za jeho přestup je navíc vydáno nemálo, nemůže být taková posila považována za nedostatečnou na kvalifikaci Ligy mistrů a na evropské poháry vůbec.

Ze strany Slavie by šlo o hrubou a nepochopitelnou chybu na přestupním trhu, koupila by si někoho, koho buď vlastně nechce, nebo ho hodlá nasadit jen do „příjemnějších“ ligových zápasů. Ale takoví hráči se nedělají za třicet čtyřicet milionů korun...

Proto je zcela možné, že trenér Jindřich Trpišovský brzy vystoupí a řekne, že žádný nový stoper nepřijde.

Protože je třeba začít se chovat taky s trochou hospodářské opatrnosti, což sice není taková zábava, ale UEFA to prostě jednou nastavila jako pravidlo.

A protože obranu, do níž lze stále vrátit i Alexe Krále, přišel podpořit David Hovorka.

Přesto platí, že seznam případných posil na bolavý post má sportovní ředitel Jan Nezmar sepsaný...