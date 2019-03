Zklamaný Vaclík: Dopadlo to pro nás strašně. Čtvrtý gól dokreslil dvojzápas | iSport.cz

V čem vidíte hlavní příčiny toho, že se vám přes Slavii nepodařilo postoupit?

(dlouhá pauza) „Těžko říct, nevím. Vymlouvat se na smůlu, to určitě nejde. Vůbec nevím. Dvojzápas se Slavií se tak nějak sešel, že to pro nás dopadlo strašně blbě.“

Je to pro vás velké zklamání?

„Stoprocentně.“

Překvapila vás Slavia v něčem?

„Myslím, že ne. Hrála to, co jsme očekávali. Věděli jsme, že si budou chtít pomoci standardkou, ale bohužel hned z první jsme dostali gól. Potom jsme v prodloužení vedli 3:2, byli jsme vlastně o dva góly nahoře, za 20 minut jsme ale ony dva góly dostali. Dvojzápas, který jsme měli zvládnout a postoupit, tak končí tím, že jedeme domů zklamaní.“

Co se stalo před rozhodující brankou?

„Zmrhy (Jaromír Zmrhal) střílel z přímáku a odrazilo se to zpět k němu. Chtěl pak míč nějak prostrčit, nám se to nepovedlo odkopnout a Olayinka zachoval chladnou hlavu, dal míč pod sebe a tam někdo vystřelil, přede mnou navíc ještě někdo přeskočil a mně to prošlo pod rukou. Kvůli tomu, že jsem míč tečoval, tak pak přeskočil i nohu Simonovi Kjaerovi. Myslím si, že čtvrtý gól Slavie plně demonstroval to, jak se dvojutkání vyvíjelo.“

Bylo pro vás utkání o to těžší, že na vás diváci na tribunách nereagovali úplně pozitivně? Vnímal jste to?

„Abych řekl pravdu, tak jsem to čekal. Prožil jsem si tu své, už když jsem sem jezdil se Spartou. To k tomu ale tak nějak patří.“

Jak jste se cítil po zranění?

„Celkem dobře. Sice mě to v něčem ještě trochu omezuje, ale na zápas jsem byl nachystaný. Bohužel to ale pro nás nedopadlo dobře.“

Teď vás čeká reprezentační sraz, kde bude i několik slávistů. Pocity budou asi hodně smíšené?

„Ty první dny asi ano. Ale na druhou stranu nás i Slavii čeká ještě jeden ligový zápas. My v sobotu cestujeme do Barcelony, kde nás v neděli čeká zápas s Espaňolem, a pak v pondělí poletím zpět do Prahy, takže je tam i hodně cestování. Slávisté ale budou mít určitě na srazu lepší náladu.“

Jak daleko v Evropské lize podle vás může Slavia, i díky podobnému týmovému výkonu, jaký předvedla proti vám, dojít?

„Jak se říká, je to fotbal. Stát se může vše. V našich vzájemných zápasech jsme viděli, co všechno může fotbal přinést. Slavia se bude podle mě dál prezentovat stejným způsobem, jako proti nám a myslím si, že když se k ní znovu trochu přikloní štěstí, tak může potrápit i další týmy, které v soutěži zbyly.“

Co vyřazení celkově pro Sevillu znamená? Protože ani v lize to asi není úplně podle představ.

„Rok 2019 se pro nás vyvíjí šíleně. Už od jeho začátku dostáváme strašně moc gólů. Nevyhráváme zápasy venku, vlastně venku jen prohráváme. Od ledna se to na nás přilepilo a nemůžeme se z toho dostat. Vždycky si myslíme, že vyhrajeme jeden zápas a ten nás nakopne, ať už tomu tak bylo s Laziem, nebo když jsme vyhráli 5:0 nad Levante a teď o víkendu jsme vyhráli 5:2 nad Realem Sociedad, ale stále se nás to drží. Dostáváme nesmyslné góly a nevím, co to znamená. Cíl je pro nás ale stále stejný, a to vybojovat v lize čtvrté místo a hrát příští sezonu Ligu mistrů. Teď už to z Evropské ligy nezvládneme, takže to musíme zvládnout v lize.“

Měli jste třeba i tohle v hlavách, když jste vedli 3:2 a do konce zbývalo 20 minut? Protože pak to vypadalo, že jste se trochu sesypali.

„Neřekl bych, že jsme se sesypali. Myslím si, že to ale hodně ovlivnil třetí gól Micka van Burena. A znovu, on vystřelil a myslím, že to šlo snad i mimo, ale náš hráč to tečoval tak, že to skončilo v brance. Druhou půli prodloužení dala Slavia Frydrycha nahoru, hrála už jen dlouhé balony a my už jsme míč moc neměli. Celou dobu jsme to zvládali uskákat, ale bohužel pak po standardce se to vyvinulo tak, že z toho dala Slavia čtvrtý gól, po kterém bylo už víceméně jasné, že to nezvládneme.“

Když se podíváte zpětně na všechny ty góly, myslíte si, že jste mohl při některém udělat něco lépe?

„Nevím. První gól byl po standardce, kdy to Slavia sehrála skvěle. Škoďák (Milan Škoda) vyplaval úplně sám na zadní tyči. Druhý gól padl z penalty, třetí po teči Simona Kjaera a čtvrtý tam tak nějak doskákal. Těžko říct. Ještě jsem neviděl nic na videu, ale prvotní pocit je takový, že kdybychom měli trochu více štěstí, tak určitě něco chytím. Ale jak už jsem říkal na začátku, nemá smysl bavit se o štěstí.“

