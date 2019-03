Vaclík se těší na Trpišovského, ten na něj kopal penalty: Možná se nominuju | iSport.cz

Sevilla aktuálně nemá ideální formu, ve španělské lize prohrála třikrát za sebou a klesla na šesté místo tabulky. Naopak Slavia kromě nevydařeného zápasu v Plzni zatím na jaře jen vítězí, což oceňuje i Vaclík. „Daří se jí, dává spoustu branek. Dokázala se oklepat z porážky v Plzni, zvládla fantasticky odvetu v Genku. To ji nabudilo a teď to v lize jen potvrdila,“ připomíná český brankář vysoká vítězství červenobílých nad Slováckem a Bohemians.

Pětinásobný vítěz Evropské ligy (dříve Poháru UEFA) přesto zůstává velkým favoritem, Deník Sport vidí postupové šance Sevilly na sedmdesáti procentech. Mužstvo kouče Pabla Machína, jehož pozice je po posledních nezdarech v ohrožení, ale nesmí lídra české ligy podcenit.

„Slavia hraje hezký, náročný fotbal se spoustou náběhů. Má fyzicky dobře připravené hráče, což je vždy výhoda. Pro styl fotbalu, který chce praktikovat, má tým fantasticky poskládaný,“ upozorňuje Vaclík.

Pro duel v Genku trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský všechny překvapil několika změnami v sestavě a je možné, že podobné složení zvolí i večer v Seville. „Na každém postu mají dvě tři možnosti, koho mohou do základu dát. Není to tým, který by stál na jednom hráči. Jsou schopni sestavu rotovat,“ všímá si Vaclík, kterého zaujala třeba zimní posila z Teplic Alex Král. „Už odehrál fantastické zápasy.“

Brankářská jednička národního týmu zároveň vyhlíží setkání s realizačním týmem Slavie, kouče Trpišovského i trenéra brankářů Štěpána Koláře totiž dobře zná ze společného působení ve Viktorii Žižkov.

„Těším se, že se po dlouhé době uvidíme. Trenér Trpišovský už ve Viktorce ukázal, že se o fotbal zajímá. Snažil se vzdělávat, hledat si věci. Už tehdy na mě působil dobře. Jsem rád, že to dotáhl tak daleko. Se Slavií hraje krásný fotbal a má úspěch,“ chválí Vaclík.

Na jejich vzájemnou spolupráci na tiskové konferenci Pražanů před odletem do Sevilly s úsměvem vzpomínal i Trpišovský. „V tréninku jsem na něj často kopal penalty a proměňoval je. Takže kdyby se v odvetě šlo do rozstřelu, možná se nominuju,“ vtipkuje třiačtyřicetiletý trenér. „Ale na Tomášovi už tehdy bylo vidět, že bude mít velkou kariéru. Byl skvělý kluk, týmový hráč a strašný pracant.“

Souboj starých známých v rámci osmifinále Evropské ligy začne v Seville dnes večer v 18.55, odveta se hraje za týden v Edenu (21.00).