Messi provokuje Číňany! Slavný fotbalista si oblékl kontroverzní triko

Italská módní značka Dolce & Gabbana je v komunistické Číně v nemilosti. Může za to rok stará aféra, kdy Italové vypustili do světa reklamní spot na přehlídku v Šanghaji. Na videu se snaží Asiatka dřevěnými hůlkami sníst pizzu nebo špagety. Nejde jí to a pobaveně se u toho chichotá. Číňanům to ale nepřišlo legrační a naopak je spot urazil. Označili ho za rasistický, a že si dělá srandu z celé miliardové země.

Luxusní italská značka se tak dostala do nemilosti a přišla kvůli nižším prodejům o desítky milionů korun. Letos v únoru se Dolce & Gabbana snažila usmířit rozhněvané Číňany, kteří oslavují rok prasete. Právě toto hospodářské zvíře dali Italové jako obrázek na jednu sérii triček.

Jenže opět všechno špatně. Na triku je totiž natištěno prasátko, do kterého se vhazují mince. „Představují si nás jako prasata s penězi,“ zuřili někteří Číňané. Pokud si nechce Messi fanoušky v nejlidnatější asijské zemi rozlobit, měl by kontroverzní triko raději vyřadit ze šatníku.