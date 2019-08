Sex v přímém přenosu! Reprezentant Kamerunu zmáčkl špatný čudlík

Reprezentant Kamerunu Clinton N'Jie oslavil přestup z Marseille do Dynama Moskva sexem • Profimedia.cz

Reprezentant Kamerunu Clinton N'Jie oslavil přestup z Marseille do Dynama Moskva sexem • Profimedia.cz

Reprezentant Kamerunu Clinton N'Jie oslavil přestup z Marseille do Dynama Moskva sexem • Profimedia.cz

Reprezentant Kamerunu Clinton N'Jie oslavil přestup z Marseille do Dynama Moskva sexem • Profimedia.cz

Reprezentant Kamerunu Clinton N'Jie oslavil přestup z Marseille do Dynama Moskva sexem • Profimedia.cz

Reprezentant Kamerunu Clinton N'Jie oslavil přestup z Marseille do Dynama Moskva sexem • Profimedia.cz

Popil, něco dobrého snědl a rozdováděný si i s milenkou Alishou lehli do peřin… Kamerunský reprezentant Clinton N'Jié (25) se po přestupu z Marseille do Dynama Moskva uvedl v novém působišti vskutku originálně. Fanouškům prostřednictvím sociální sítě snapchat ukázal, jaký je milenec! Byla to divoká soulož. A navrch v přímém přenosu.