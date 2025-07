Omlazení kádru Bohemians pokračuje. Veselý: Posily stále sháníme. Los není v topu, ale...

Řez kádrem je opravdu znát. Do přípravy Bohemians už se v létě nezapojily legendy Josef Jindřišek a Martin Dostál a směrem z Ďolíčku se stěhovalo dalších pět hráčů starších 30 let. První kroky směrem k omlazení přitom začal klub dělat už v zimě. „Za tři přestupové období nás opustilo opravdu hodně hráčů a výkonnostní výkyvy mohly být výrazně vyšší,“ chválil kouč prozatímní přerod týmu.

V průměru jednoznačně nejstarší základní jedenáctka minulé sezony by se tak v tabulce podle věku měla posunout o několik příček níž, což může být pozitivní znamení pro budoucnost. Před koncem přestupového období by navíc ještě mohlo dojít k dalšímu omlazení sestavy.

„Není vyloučený další příchod ani odchod. Víme, kde nás tlačí bota a tam bychom to chtěli ještě minimálně jedním kvalitním hráčem doplnit,“ naznačil další přestupové ambice sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

Není přitom velkým tajemstvím, že onen problematický post v sestavě zelenobílých je pozice pravého stopera. „Určitě by se nám hodilo rozšířit konkurenci vzadu. Není to ještě úplně alarmující, ale tam bychom se mohli dostat do problémů. Nikdy ale nevíte, kde někdo vypadne z kádru a může to být na jakékoli pozici,“ doplnil trenér Veselý.

„Měl by to být hráč, který nám pomůže okamžitě a bude hned atakovat základní sestavu,“ dodal k možným posilám v závěru přestupového období.

Tři přestupy zadarmo

V letním transferovém okně přitom klokani patří (minimálně co do příchodů) k méně aktivním týmům. Kádr zatím doplnili levý obránce Vlasij Sinjavskij, defenzivní záložník Benson Sakala a stoper Ondřej Kukučka. V součtu za přestupové částky přitom klub neutratil ani halíř.

„Určitě to není žádné pravidlo, že můžeme přivádět jen hráče zadarmo a i v uplynulých letech jsme dokázali, že jsme schopní utrácet za hráče,“ bránil se na předsezonní tiskové konferenci majitel klubu Dariusz Jakubowicz a slíbil, že v případě ideálního hráče je stále ochoten sáhnout do klubové kasy a přivést kvalitní posily.

„Musíme ctít ekonomiku Bohemky. Když je to potřeba, tak majitel dokázal, že je ochotný uvolnit peníze, ale utrácet za hráče, o kterých nejsme přesvědčení, popírá zdravý rozum,“ dodal k tématu přestupů kouč Veselý.

Náročný start

Před prvním kolem už pravděpodobně k žádné velké změně nedojde a těžký test proti Baníku bude muset zvládnout se současným kádrem. „Los určitě není úplně v topu, to se nám moc nepovedlo,“ smál se náročnému programu na úvod sezony holohlavý stratég.

Hned o týden později navíc do Ďolíčku přijede také obhájce titulu Slavia. „V prvních čtyřech kolech nás čekají tři týmy z první pětky, což může být složitý úkol, ale sezona se hraje na 35 kol,“ nepanikaří kouč při pohledu na náročný kalendář.

Cíle přitom zůstávají podobné jako v minulých letech, a to je klidný střed tabulky. „Rádi bychom se odrazili od minulé sezony, kdy jsme skončili na osmém místě. Před sezonou se ale těžko něco odhaduje. Prostě chceme 105 bodů a uvidíme, kdy to hráči pokazí,“ odlehčil na závěr Veselý požadavkem na stoprocentní sezonu.