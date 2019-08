Svatba Pančochové s Američankou: Odkládá se! Co se stalo?

Vylezly spolu na nejvyšší horu státu Oregon Mount Hood. V místě s krásným výhledem na západ slunce Pančochová poklekla a požádala překvapenou Kaileen o ruku. Rozvedená americká maminka souhlasila a nastalo dlouhé líbání.

Jestli někdo čekal, že se svatba uskuteční co nejdříve, tak se pěkně mýlil. „Brát se nebudeme do té doby, než nebude povolená svatba gayů a leseb v České republice!“ nyní oznámila Pančochová, která chce bojovat, aby se v její rodné zemi pohnuly ledy.

„Je důležité postavit se za to, co si myslíme, že je správné, a to je ten správný krok v našich očích. Pokusíme se pomoci a pokusíme se to uskutečnit. Chci, aby si veřejnost byla vědoma tohoto problému, protože oni jsou ti, kteří nám mohou pomoci učinit sňatky legálními,“ uvedla snowboardistka. Pravidelně chce informovat, jak se jí daří boj za práva menšiny.