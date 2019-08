Uličný se nabízel do Sparty místo Stramaccioniho. I s Brücknerem za 20 milionů

Uličný se tehdy jako člen disciplinární komise FAČR dal do řeči s ředitelem komunikace Sparty Ondřejem Kasíkem a vysvětlil mu, že by chtěl na Letné zaujmout místo po tehdejším trenérovi, kterým byl Ital Andrea Stramaccioni.

„Mluvil jsem s Karlem Brücknerem a nelíbí se nám ten Stramaccioni, že má těch 40 milionů. S Karlem jsme to chtěli vzít za 20 milionů. On tedy řekl, že jo,“ vyprávěl Uličný v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport.

„Přijel jsem do Olomouce a říkám Karlovi, jak jsem dohodl krásný kšeft a že jdeme do Sparty. On bude hlavní a já asistent. Pak se mě ptal, jak jsem pro nás rozdělil těch 20 milionů. Když jsem řekl, že každý dostaneme deset, tak opověděl, že chce 15 a mně stačí 5,“ smál se Uličný při vzpomínce, jak si plánoval trénovat Spartu.

Bohužel to pro veterány z Olomouce nedopadlo a po vyhazovu Stramaccionioho dostal šanci jiný rodák z Moravy Pavel Hapal. Ani ten tehdy ale dlouho na lavičce Sparty nevydržel.