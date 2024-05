Real ve finále LM, Bayern zuří! Přišel kontroverzně o gól, sudí se omlouval

Serge Gnabry poslal zajímavou přihrávku do kapsy, Harry Kane ji však před bránou nezachytil • ČTK / AP / Jose Breton

Real Madrid slaví postup do finále LM • ČTK / AP / Manu Fernandez

Fotbalisté Realu Madrid v domácí odvetě semifinále Ligy mistrů porazili 2:1 Bayern Mnichov a v součtu s úvodní remízou 2:2 postoupili do finále. Skóre otevřel v 68. minutě Alphonso Davies, dvěma góly v 88. minutě a na začátku nastavení ale zařídil obrat jiný střídající hráč Joselu. Čerství španělští šampioni se v souboji o „ušatý“ pohár utkají 1. června v londýnském Wembley s Dortmundem, který v úterý vyřadil Paris St. Germain. Utkání v Madridu přitom nabídlo kontroverzní moment v závěru…

Bayern ve třinácté nastavené minutě srovnal na 2:2, jenže gól neplatil, jelikož asistent rozhodčího signalizoval ofsajd a hlavní Szymon Marciniak přerušil hru dřív, než míč doputoval do sítě. Z opakovaných záběrů přitom na první dobrou nebylo zřejmé, že jde o ofsajd. Kdyby se celá situace nechala dohrát, určitě by ji přezkoumával VAR.

„Přijde mi to neuvěřitelné, nechápu, proč nenechal pokračovat ve hře. Pomezní sudí se mi sám pak omlouval,“ řekl obránce Bayernu Matthijs de Ligt v rozhovoru s DAZN. „Odehráli jsme slušný zápas po celých 90 minut. Je smutné, že to pak skončí takhle,“ dodal.

Vše mohlo dopadnout jinak. To už se ale nedozvíme. Zůstává obrovská pachuť a křivda Bayernu. A také fakt, že Real si zahraje finále elitní klubové soutěže po dvou letech a celkově poosmnácté. Nejúspěšnější celek historie bude usilovat o 15. triumf.

„Není náhoda, že se nám daří otáčet tolik zápasů. Dnes nám pomohli i skvělí fanoušci,“ řekl záložník Realu Jude Bellingham televizi TNT. „O tomhle večeru jsem snil už jako sedmiletý kluk v Birminghamu. Finále ve Wembley, navíc proti Dortmundu, vůbec tomu nemůžu uvěřit,“ dodal anglický ofenzivní fotbalista a bývalý hráč Borussie.

Bayern nezvládl dvojzápas proti madridskému velkoklubu počtvrté za sebou a ztratil poslední šanci na zisk trofeje v této sezoně. Nedojde tak na reprízu finále z roku 2013, kdy Bayern zdolal Dortmund ve finále rovněž ve Wembley.

Real od úvodní minuty dominoval, v prvním poločase si ale vypracoval jedinou velkou gólovou šanci. Ve 13. minutě brankář Neuer i vleže vychytal Rodrygovu dorážku, při předchozí střele Viníciuse Júniora mu pomohla tyč. Bayern zahrozil pouze po půlhodině, kdy s osmi trefami nejlepší střelec soutěže Kane protáhl ranou z otočky domácího gólmana Lunina.

V 55. minutě jen těsně minul zblízka Rodrygo a vzápětí předvedl Neuer skvělý reflex při střele pod břevno z kopačky Viníciuse Júniora. V 68. minutě tak udeřili hosté, kteří po změně stran přece jen vyrovnali hru. Davies zatáhl míč na kraj pokutového území, navedl si míč do středu na slabší nohu a pravačkou výstavním obstřelem otevřel skóre. Kanadský krajní hráč dal premiérový gól v Lize mistrů, na hřiště se přitom dostal v 27. minutě jen díky zranění spoluhráče Gnabryho.

O čtyři minuty později se Davies po obranném rohovém kopu trefil nešťastně i do vlastní sítě, situaci ale předcházel faul Nacha na Kimmicha. „Bílému baletu“ se v závěru nedařilo vytvořit tlak, pomohla mu ale chyba do té doby skvělého Neuera. Osmatřicetiletý kapitán Bayernu v 88. minutě neudržel Viníciusovu skákavou střelu a Joselu dorazil míč do odkryté brány. "Míč se neodrazil tak, jak jsem předpokládal. Místo hrudníku mi skončil na spodní části krku. Pak už bylo těžké dostat ho pod kontrolu," litoval zkušený brankář.

Tradiční střídající „žolík“ Realu navíc přidal na začátku nastavení svou pátou trefu v soutěži. Po závaru vrátil míč před bránu stříleným centrem Rüdiger a Joselu byl znovu na správném místě.