Otazníky kolem Vyškova: Co bude hrát, s kým a kde? Největší opory odejdou

Co bude dál s fotbalovým Vyškovem? Druholigový tým klopýtavě směřuje do baráže, ve 27. kole F:NL po chybě brankáře Jiřího Borka odevzdal doma body zachraňující se Jihlavě (0:1). Přesto si drží s náskokem pozici, která mu zajistí dvojzápas o historický postup mezi elitu. Byla by to nejspíš poslední šance vidět v bílém dresu jeho mladé zahraniční hvězdy, o které stojí na lepších adresách. Nejistot a otazníků je mnohem víc. „Kdybychom měli přemýšlet o věcech, které nemůžeme ani ovlivnit, dávali bychom pozornost někam, kam nechceme,“ uvedl trenér Jan Kameník.