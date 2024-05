Chvíle hrůzy na pardubickém závodišti: Kůň vběhl mezi diváky. Dva zranil

Velmi děsivý moment se ve středu odehrál v Pardubicích, kde na tamním dostihovém závodišti vběhl kůň mezi diváky. Dva z nich lehce zranil, jedním bylo malé dítě.

Na pardubickém dostihovém závodišti dnes vběhl kůň, který ztratil jezdce, do prostoru s diváky. Ženu a dítě sanitka převezla do nemocnice. Další muž byl ošetřen na místě, uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Policisté případ vyšetřují, podle mluvčí Dostihového spolku Kateřiny Anny Nohavové jde o nešťastnou událost.

„Jednu osobu dětského věku jsme s lehkým zraněním horní poloviny těla transportovali do pardubické nemocnice. Jela v doprovodu matky,“ řekla ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala.

„Kůň přeskočil plot a vběhl před tribuny. Je to nešťastná náhoda. Cílová rovina je od prostoru před tribunami oddělená bariérou, živým plotem, za ním ulička a za ní ještě klasický plot. Ten kůň toto vše stačil přeskočit. Kdyby měl jezdce, tak by se to nestalo,“ uvedla Nohavová.