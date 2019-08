Stramaccioni zuřil na tiskovce kvůli tlumočníkovi: Tohle je sabotáž! | iSport.cz

Po ultimátu pro vedení klubu ohledně příchodu vyhlédnutých posil nakonec Andrea Stramaccioni v Esteghlalu zůstal, jenže první zápas se jeho týmu nepovedl. Na hřišti outsidera dohrávali jeho svěřenci o deseti a v páté minutě nastavení inkasovali rozhodující gól.

Italský trenér tomu všemu přihlížel bez tlumočníka a právě to ho na pozápasové tiskovce rozčílilo. „Když vás v prvním zápase odstřihnou od tlumočníka, co to je? Sabotáž? Ale víte, co? Já se nevzdám, ale to co se stalo dneska, v tom není absolutně žádný respekt vůči mně a mé profesi,“ křičel, zatímco se v tu chvíli už znovu přítomný překladatel snažil přeložit jeho výtky do arabštiny.

„A víte proč se nevzdám? Pro fanoušky! Ti jsou v Esteghlalu velmi dobří. Fantastičtí fanoušci! A v tomhle není žádný respekt. Gratuluju Machine Sazi a to je všechno. Děkuju mockrát,“ zvednul se ze židle a odešel.

Stramaccioni podepsal v íránském velkoklubu dvouletou smlouvu teprve 13. června, Esteghlal je jeden z největších klubů v Íránu, tamní ligu vyhrál osmkrát, ale naposledy před šesti lety. Před nástupem bývalého kouče Sparty skončil dvakrát třetí.