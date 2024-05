Satoranský a Veselý si Final Four Evropské ligy s Barcelonou nezahrají

Tomáš Satoranský se raduje z postupu Barcelony do Final Four Euroligy • Twitter/@FCBbasket

Tomáš Satoranský bojuje v semifinále Final Four proti Realu • Profimedia.cz

Tomáš Satoranský se po návratu do Barcelony raduje ze španělského titulu • Profimedia.cz

Basketbalisté Barcelony si počtvrté za sebou Final Four Evropské ligy nezahrají. V rozhodujícím pátém čtvrtfinále podlehli doma Olympiakosu Pireus 59:63. Jan Veselý dal za poražený tým šest bodů, Tomáš Satoranský zaznamenal dva body, osm doskoků a pět asistencí.

Barcelona v sérii vedla 2:1 na zápasy a také dnes měla většinu zápasu navrch. Řecký tým se dostal do vedení poprvé až pět minut před koncem. Závěr utkání ale zvládl lépe a má šanci zopakovat či vylepšit druhé místo z loňska, kdy ve finále podlehl Realu Madrid. Barcelonu nezachránilo ani 17 bodů nejlepšího střelce zápasu Nicoláse Laprovíttoly.

Až do dneška se ani jednou nestalo, že by pátý zápas v play off Evropské ligy vyhrál hostující tým. Ve všech 19 případech uspěli domácí. Prokletí hostů zlomilo nejprve Fenerbahce Istanbul, které zvítězilo v Monaku 80:79 po prodloužení. A následně ho napodobil Olympiakos.

Fenerbahce se představí na závěrečném turnaji, který bude hostit na konci měsíce Berlín, poprvé od roku 2019. K postupu ho dovedl litevský kouč Šarunas Jasikevičius, který v uplynulých třech ročnících byl ve Final Four s Barcelonou. V roli trenéra bude je mezi nejlepší čtveřicí soutěže už popáté, v roce 2018 skončil třetí s Žalgirisem Kaunas.

Olympiakos se utká v semifinále v pátek 24. května s Realem, druhou dvojici tvoří Fenerbahce a Panathinaikos Atény.

Čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistů - 5. zápasy:

Monako - Fenerbahce Istanbul 79:80 po prodl., konečný stav série: 2:3.

FC Barcelona - Olympiakos Pireus 59:63 (za domácí Veselý 6 bodů, 1 doskok, Satoranský 2 body, 8 doskoků, 5 asistence), konečný stav série: 2:3.