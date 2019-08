Bývalý motocyklový šampion Pešek vzkázal Kornfeilovi: Chováš se jako holka!

Spolupráci v jednom týmu, byť se jedná o krajany, razantně odmítá. „Od začátku mi to přijde jako mediální bublina. Jedná se o sport jednotlivců a každý jede za sebe. Ve světě také nikdo s nikým nespolupracuje. O to vtipnější mi přijde, když oni prohlásili, že ano a snažili se o hru, jak je vše pozitivní. Pro Čechy dělali hezký příběh, ale teď se jim trochu zhroutil,“ řekl Pešek Blesku.

Dusno mezi oběma jezdci Moto3 vzniklo na víkendové Velké ceně Brna. Salač totiž spadl hned v první zatáčce po střetu s Binderem, což způsobilo, že se Kornfeil musel stájovému kolegovi vyhnout a skončil mimo trať. Propadl se na poslední místo a nakonec dojel devátý.

Ihned po závodě se do mladšího parťáka pustil a oheň byl rázem na střeše. Olej do něj pak přilil o dva dny později, kdy Blesku tvrdil, že mu Salač volal se slovy: „Zm*de, co o mně prohlašuješ do médií?“ Filip se však brání, že to jsou lži, a válka tak pokračuje.

„Kubovo vyjádření bylo naprosto zbytečné, měl si to s Filipem vyříkat osobně a ne plakat do médií. Zvlášť když jsou ve stejném boxu a mají to k sobě tři kroky. Přijde mi to holčičí a neadekvátní vůči tomuto sportu. Kuba by měl víc závodit než povídat,“ kritizoval Pešek.