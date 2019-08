Závěrečný grandslam sezony už je za dveřmi. Ještě než ale vše v pondělí v New Yorku vypukne, zapojily se tenistky do akce na podporu začínajících hráček. Mezi Královnami budoucnosti, jak se kampaň nazývá, nechybějí ani Češky Vondroušová s Kvitovou. Kromě nich bílý sport propaguje dalších devět tenistek, absolutní prim však hraje Serena!

Marie Bouzková další senzační skalp na turnaji v Torontu nepřidala. České tenistka v semifinále prohrála po třísetové bitvě (6:1, 3:6, 3:6) se Serenou Williamsovou.







Když totiž organizátoři akce pořídili snímek všech hráček, postavili americkou legendu jako jedinou do popředí. A všechny ostatní jako by Williamsové dělaly křoví! Nakonec se ale ukázalo, že takové řazení dává smysl. Vpředu stojí nejlepší tenistka historie. Za ní v řadě tři plejerky, které dokázaly vyhrát US Open.

O patro výš pak Kvitová s Halepovou jako vítězky jiných grandslamů. A úplně nahoře pak pětice mladých nadějí do 25 let – tedy včetně Vondroušové. Kvitová si navíc kampaň, jejíž součástí byla i exhibice s touhle elitní jedenáctkou, dost pochvalovala.

„Pro děti je důležité vídat na vlastní oči sportovce na té nejvyšší úrovni. Znám to i z Česka. Vím, že spousta dětí popadne raketu už třeba jenom proto, že nás vidí na turnaji v Praze,“ usmívá se Petra.