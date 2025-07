Karate vs. UFC: Procházka se učil techniky od japonského mistra. Příště chce Sumo

Lekce tří samurajů. Když do Prahy před několika týdny dorazil velmistr tradičního stylu karate Akihito Yagi, domácí ikony bojových sportů Jiří Procházka a Jan Soukup neváhali a uspořádali společný trénink. Vždyť právě s touto legendou se čeští bijci chtěli potkat při loňské tour po japonských ostrovech. Tehdy štěstěna setkání nepřála, a o to větší radost měli teď. Bývalý šampion UFC vyrazil do pražské dojo s jasný cílem, naučit se pověstný protiúder rodiny Yagiů.