Strýcová otevřeně o nevěře, debilech a opilosti: Dřív jsem měla s lidmi problémy!

Jestli něco před Strýcovou nedělejte, tak nevyprávějte vtipy. „Nesnáším je. Nejhorší společenská chvíle pro mě je, když někdo začne vyprávět vtipy… ale možná je to tím, že já je často nechápu,“ řekla tenistka v rozhovoru pro magazín Proč Ne?!.

Do řeči se ale dá wimbledonská vítězka v deblu s každým. „Nejvíc mi zlepšilo život, když jsem zjistila, že i s debilem se dá mluvit, bez ohledu na to, jak moc vás štve. Já dřív měla problémy s lidmi a zbytečně jsem se dostávala do konfliktů. Teď už se snažím hned nestartovat, případně vůbec nereagovat,“ chrlila ze sebe Strýcová, která přiznala, že je na okruhu WTA spousta tenistek, které nesnáší.

„Jména ale říkat nebudu, ale jsou tam,“ smála se a prozradila, že se naučila nebrat se úplně vážně. „Umět si ze sebe udělat prdel je dobrá věc.“ Že si umí života užít ukázala před pár týdny, kdy v centru Prahy slavila triumf z Wimbledonu. „Opila jsem se. Bylo to úžasné, bylo to divoké, ani mi pak nebylo špatně, jen jsem byla taková nevyspalá,“ uvedla Strýcová.

Jediná věc ji však během rozhovoru s novinářem Luďkem Staňkem zaskočila. A to otázka – „Kdyby váš partner daroval nějaký svůj tělesný orgán nebo třeba i vícero orgánů jinému muži a vy byste se s tím mužem pak vyspala, byla by to nevěra, nebo ne?“

Tenistka musela chvíli přemýšlet, jak na záludnou otázku odpovědět. „Do prčic! O tom jsem nikdy nepřemýšlela. Samozřejmě že by to byla nevěra. Vždyť by tam nebyl jeho obličej! A vůbec ta vůně toho člověka, kterého máte jako svého partnera! Takže samozřejmě, je to nevěra!“ tvrdila Strýcová, která je nyní šťastná po boku šéfredaktora Petra Matějčeka.