Jak kulaté výročí oslavíte? Běháním?

„Jestli budu slavit, tak sportovně. Přiznám se, že jsem na to úplně zapomněla a připomněl mi to můj syn.“

Podíváte se někdy na záznam ze Sevilly?

„Poslal mi ho teď kamarád a viděla jsem ho po delší době. Nepřijde mi, že už je to tak dlouho, že to je dvacet let.“

„Dodneška nevím, kde se to ve mně vzalo. Když jsem vybíhala do poslední stovky, tak jsem si říkala: To je špatný. Budeš čtvrtá.“„Nebylo kudy jít, tak jsem šla vnějškem. Hnala mě vůle po medaili. Vždy jsem je měla jen z haly a strašně jsem chtěla ukázat, že nejsem jen halová závodnice.“„Měla jsem pocit, že jsem tam byla dřív. Ale nebyla jsem si úplně jistá, tak jsem se ptala novinářů, kteří seděli za cílem. Dívala jsem se, jestli mi dají nějaký signál, a až když mi ho dali, začala jsem slavit.“





Vybavuji si, že jsem finále viděl kdesi v hospodě a jeden štamgast tam při doběhu hlásil: Ta jde jako kukuřice.

„Měla jsem spoustu ohlasů od lidí, protože ten závod byl do poslední chvíle zajímavý. Ne jako když někdo jasně vede už 200 metrů před cílem. Díky tomu si to lidé hodně pamatují.“



Máte zlato vystavené?

„Je schované někde ve skříňce. Já vždy po nějaké době nevím, kde medaile mám, a musím je hledat...“



Bylo to vítězství o to cennější, že další titul na dráze pro Česko získala už jen Zuzka Hejnová?

„Získat dnes medaili v běžeckých disciplínách je strašně těžké. Když se kouknu na současné běžce u nás, tak to bude ještě hodně dlouho trvat, než na medaili bude moct někdo vůbec pomýšlet.“



O další úspěchy vás připravily zdravotní trable. Mrzí vás, že jste na skvělý rok 1999 už nenavázala?

„Já na zranění byla náchylná celou kariéru. Trénink, který jsme jely s Jarmilou Kratochvílovou, byl na hraně. Věděly jsme, že buď to vydržím a výsledky budou, anebo ne. Ale říkaly jsme si, že než být čtvrtá pátá, tak je lepší to risknout.“



Udělala byste dnes něco jinak?

„Ty problémy pak byly tak velké, že už to tělo nevydrželo. Tak to prostě je. Nelze říct, jestli bych něco zpětně měnila. Kdybychom trénovaly míň, tak jsem nic nevyhrála.“

Je máma, učitelka i trenérka

Když před před lety ukončila kariéru, úplně od sportu odejít nedokázala. Dnes Ludmila Formanová učí na gymnáziu tělocvik a v Čáslavi trénuje atletické žactvo. „A to mě baví nejvíc. To je můj život, můj svět,“ říká.

Své žáky i svěřence dokáže stále prohnat. Prý aby věděli, že na sobě musí pracovat. Jak? „Třeba tím, že s nimi jdu běhat a stačím jim nebo že uzvednu víc kilo než oni,“ vysvětluje Lída, a i když kdy nechce hodnotit, jestli je přísná »úča« a trenérka, dodává: „Mně se zdá, že přísná nejsem, ale jak jsem byla ve vrcholovém sportu, tak mám ty nároky možná větší.“

Mezi Ludmiliny »ovečky« patří i její je čtrnáctiletý syn Petr. „Kloubí atletiku s hokejem a baví ho obojí,“ má radost rados Formanová. Že by si ale synek chodil k mistryni světa pro radu, to ne. „Pořád mě vnímá jako mámu a zároveň trenérku. Mám tam ještě kolegyni, takže když dělá něco špatně, tak jí povídám: Prosím tě, řekni mu to ty. Ode mě to tak nebere,“ směje se Ludmila a uvádí vše na příkladu, který znají asi všichni rodiče. „Já řeknu, že běží blbě a on na to: No jo, prosím tě.“

Ludmila Formanová (45)

Mistryně světa na 800 metrů ze Sevilly 1999

Halová mistryně světa (1999) a Evropy (1998)

Stále drží rekord halového MS na 800 m (1:56.90)

V roce 1999 si zaběhla i osobák (1:56.56) rychleji z českých žen běžela jen Jarmila Kratochvílová (1:53.28), její pozdější trenérka

Po ukončení kariéry v roce 2007 učí tělocvik a trénuje děti

Má syna Petra (14)