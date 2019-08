Sexy lyžařka Vonnová se zasnoubila s ďábelským hokejistou. Prozradili detaily!

Jsou spolu dva roky a nyní uznali, že je čas udělat další krok v jejich vztahu. Hokejista Subban se tak rozhodl požádat o ruku o čtyři roky starší lyžařku Vonnovou. Před dvěma týdny zašel ke svému klenotníkovi v Beverly Hills a zakoupil prsten se smaragdem, protože Lindsey oblíbená barva je zelená.

„Lindsey je to nejlepší, co mě potkalo. V životě jsou lidé, kteří si zaslouží být s dobrými lidmi. Mají tu osobu, která se o ně stará a nutí je usmívat se, a ona si zaslouží být s někým, kdo ji miluje víc než cokoli jiného na světě, a to jsem já,“ vyprávěl Subban.

Olympijská vítězka, která byl už před lety vdaná za kolegu Thomase Vonna, nedokázala být v manželství věrná. Kvůli románkům s jinými muži tak její manžel požádal o rozvod a navíc dostal jako odstupné velký balík peněz.

Od té doby měla Vonnová například za partnera slavného golfistu Tigera Woodse. Oba se vroucně milovali, ale vztah na dálku neměl šanci přežít. Nyní už ale nezávodí a má už mnoho čau jen na svou novou lásku.

„Byla jsem už vdaná, takže jsem docela váhala, jestli bych mohla najít někoho jiného, s kým bych se chtěla znovu brát. Po několika měsících randění jsem věděla, že je to muž, s nímž chci být. Dělá mi radost. Je pozitivní a energický,“ rozplývala se Lindsey a už pomalu začíná plánovat svatbu.