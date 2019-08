Krásná fotbalistka Slavie Votíková šla s pravdou ven: Jsem lesba

Možná to byl pro některé její fanoušky šok. Votíková letos vydala autobiografii, kde kromě o fotbale a kariéře youtuberky promluvila o nejcitlivějším tématu – své sexuální orientaci.

„O mých vztazích vědělo jen nejbližší okolí, protože jsem neměla potřebu to sdílet s veřejností na sociálních sítích. Když už jsem se rozhodla napsat knížku, a psát o těchto věcech, tak mi to přišlo jako dobrý nápad,“ řekla gólmanka v pořadu YouTube Talks.

Vůbec přitom neměla strach z negativních reakcí. „Nezajímalo mě nikdy, co si myslí okolí. Byl to takový vnitřní boj. Jsem teď šťastná, tak nazdar,“ smála se Votíková, která věří, že její coming out může pomoci i ostatním. „Ne každý je s tím v pohodě a spousta lidí s tím bojuje. Tohle je cesta, jak si můžeme pomáhat.“

A kdo je partnerkou známé fotbalistky? Votíková chodí s profesionální hráčkou pokeru Barborou Mlejnkovou. „Já se za to rozhodně nestydím, ale nechodím a neříkám: Dobrý den, já jsem na holky!“ řekla před lety úspěšná karbanice.