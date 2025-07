Sparta oznámila jméno nového kapitána, Filipa Panáka po nepovedené sezoně střídá slovenský křídelník Lukáš Haraslín. „Pozici kapitána jsme diskutovali společně s Tomášem Rosickým a Tomášem Sivokem. Hned na začátku těchto debat nás zajímal také pohled Filipa Panáka, který nosil pásku v minulé sezoně. Rozhodli jsme se zvolit kapitánem Lukáše Haraslína, Filip zůstává součástí lídrovské skupiny,“ popsal na klubovém webu trenér Brian Priske.

Letenští zároveň oznámili, že Haraslín podepsal novou víceletou smlouvu, jejíž délku klub neupřesnil. „Jsem moc rád, že jsem mohl s klubem podepsat nový kontrakt. Po dlouhé době se nám podařilo získat titul, vyhrát double, a jako třešnička na dortu přišel postup do vysněné Ligy mistrů. Dodnes mi z toho běhá mráz po zádech. Uděláme všechno pro to, aby se nám to znovu povedlo,“ řekl pro klubový web.