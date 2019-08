Votíková: Na velký fotbal se necítím. Brankářka Slavie se našla na YouTube | iSport.cz

V březnu měla zhruba takový program: Dvacátého přifrčel do Edenu slavný Bayern Mnichov, ona si stoupla do brány Slavie a v Lize mistryň vychytala senzační remízu 1:1. Pak natočila video na téma, jak se ctí ustát rozchod s chlapcem. Nechlastat moc vína, nebýt hysterická, samé dobře mířené rady… A pak odveta slavné soutěže v Mnichově. Na bolest z prohry 1:5 pomohla jinému „jůtuberovi“ vyrobit video, jak nezabít vlastního sourozence. „A obojí mě moc baví,“ říká Barbora Votíková.

Kam na tahle témata chodíte?

„Jsou to víceméně témata ze života. Něco mě napadne, něco si vymyslím, nějakou komedii, dám do toho nadsázku. A pak se zase ponořím zpátky do fotbalu. Odpočinu si od vymýšlení videí, od natáčení, stříhání a udělám něco z prostředí kabiny, tréninků. Snažím se to mít v rovnováze.“

Nejste ale z těch, kteří na internet sypou jednu scénku za druhou.

„Ne, vůbec. Udělám dvě tři videa za měsíc, a říkám si youtuberka… (ušklíbne se) Netlačím na to, ani to nejde. Z toho nikdy nevzniká nic dobrýho.“

Musíte být exhibicionista, abyste si před sebe postavila kameru a začala, s prominutím, blbnout?

„Nemyslím si to, asi to ani není nutné. Každý s tímhle začíná z trochu jiných důvodů.“

A ty vaše byly?

„Chtěla jsem se věnovat herectví, proto jsem začala natáčet.“

Takže po střední na DAMU…

„Jo, přesně tak. Ale nedopadlo to. Lépe řečeno, ani jsem to pak nezkoušela, protože mi právě začal klapat YouTube. Začalo mě to bavit víc a víc, ale taky se v té době začalo mluvit i o nějakých filmových nabídkách, takže jsem nad tím začala přemýšlet jinak.“