Fabiola přebývá v mexickém městě Xalapa a vzala si do hlavy, že musí Káju vidět v akci na US Open v New Yorku. Ač nemá v peněžence skoro nic, podnikla cestu trvající 32 hodin a dočkala se.

„Víte, byl to úžasný pocit, když Karolína vstupovala na kurt. Několik let někoho obdivujete a najednou ho vidíte. Vypadalo to jako sen,“ zalykala se štěstím Fabiola.

Bylo o to větší, že jí Karolína navíc zaplatila zpáteční letenku. Česká tenistka ale už na US Open bohužel také dohrála, v osmifinále skončila na raketě Britky Kontaové.