US Open | Plíšková vtipkovala: Ten grandslam už si ani nepřeju | iSport.cz

Po víc než dvou hodinách duelu jste šla podávat za stavu 5:5 ve třetí sadě. Po dvou minelách a dvojchybě jste sokyni nabídla klíčový brejk. Jak těžké je v takové chvíli zůstat pevná?

„Nejde si říct, že o nic nejde. I když jsem si celý třetí set držela podání docela lehce a dobře jsem servírovala, tak mi možná koncentrace trošku unikla. Pomohla jsem jí dost.“

Bylo to dílo nervozity?

„Nemyslím, na tlak jsem zvyklá. Nejde o život. Je to jenom tenis. Spíš člověku šrotuju v hlavě, co a kam zahrát, co zahraje soupeřka. Pak se něco takového může stát.“

Co ještě rozhodlo zápas?

„Mohla jsem zahrát líp ve druhém setu, když jsem byla nahoře (3:1). Ale první set jsem zase měla prohrát. Ona do toho šla, hrála hodně lajny, což se jí vyplatilo. S tím jsem trošku nepočítala. Někdy kazí víc, dneska kazila míň, i když šla na riziko.“

Hrála jste se zavázaným levým stehnem, především na začátku utkání jste se pohybovala ztěžka.

„Trošku jsem cítila natažený sval, ale nemělo to absolutně žádný vliv na zápas.“

Opravdu? Na startu duelu to tak nevypadalo.

„Možná jsem tam byla trošku ztuhlá, hodně mi nohu stáhli. Ale nebolelo to vůbec.“

Stejně jako ve Wimbledonu jste i na US Open dohrála v osmifinále. Jak turnaj hodnotíte?

„Určitě nepatří mezi top výsledky. Dostala jsem se do druhého týdne, ale nemyslím si, že jsem hrála nějak skvěle. I když v tréninku to nebylo špatný, tak zápasy nebyly nejlepší. Dnes se dalo vyhrát. Bylo by hezký si zopakovat čtvrtfinále, ale bohužel. Určitě to není můj highlight sezony.“

Už po druhém zápase v New Yorku jste říkala, že vám trošku chybí energie…

„...ta mi dneska nechyběla, ale mám letos odehraných padesát zápasů nebo kolik (58), tak není překvapivé, že se někdy cítím unaveně.“

Nebude časem dobré ubrat počet turnajů?

„Asi jo. Až mi bude třicet, ale to už vlastně nebudu hrát. (smích). Zatím jsem se cítila docela dobře a nejela jsem malé turnaje. Hrála jsem Toronto, Cincinnati a tady. Z programu nebylo co vynechat, když nejsem zraněná. Když se cítím dobře, tak si raději vyberu turnaj než trénink.“

Můžete se jako některé tenisové superhvězdy ještě víc zaměřit na grandslamy?

„Určitě ne. Trénovat měsíc v kuse čtyřikrát do roka, to bych nesnesla. Stačí mi zimní příprava před další sezonou. Radši jezdím po turnajích, potřebuju mít odehrané nějaké zápasy. Nejsem Serena, která jich má za sebou o milion víc než já. Ona se do té formy vždycky nějak dostane, já jsem jiná.“

Kdekdo by vám grandslamový titul přál...

„Já už si ho nepřeju.“ (směje se)

Vážně?

„Už ne. Fakt!“ (směje se)

Unavuje vás slýchat pořád o trofeji, která vám schází?

„Trošku.“

Přemýšlíte, jestli kvůli ní něco musíte změnit, nebo věříte v trpělivost?

„Myslím, že pojedu dál a budu čekat. Šancí mám dost. Doufám, že se mi všechno jednou sejde.“