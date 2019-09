Nadal se v říjnu bude ženit! Už má termín. Co může veselku zhatit?

První manželský polibek by si měli dát v pravé poledne za bití zvonů v kulisách malebné pevnosti La Fortaleza, kterou možná znáte coby panství z oblíbeného seriálu »Noční recepční«. Na stejném místě se počátkem roku ženila třeba fotbalová superstar Gareth Bale!

Jak moc s přípravami veselky Nadal své budoucí ženě pomáhá? „Moc ne,“ přiznal v rozhovoru pro ESPN. Přednost totiž dostává tenis. „Ale o nejpodstatnějších věcech samozřejmě vím,“ ujistil.

S kudrnatou Franciscou se seznámili před patnácti lety. Teď dají svému vztahu pečeť. „Doufám, že to bude krásný den s fajn lidmi,“ věří Rafa.

Jenže…

Nedostane přednost před svatbou znovu tenis? Po propadáku na posledním grandlamu roku Djokoviče s Federerem se teď Nadalovi otevřela reálná šance završit rok na pozici světové jedničky. To se však moc neslučuje s jeho plánem odehrát mezi US Open a Turnajem mistrů jen dva podniky – Paříž a Šanghaj! „Pokud by Rafa US Open vyhrál, myslím, že by svoje plány se svatbou mohl změnit,“ řekl odvážně expert Greg Rusedski.

Co by na to asi řekla nevěsta Xisca?