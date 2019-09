US Open 2019: Nadal je v semifinále a vyzve překvapení z Itálie | iSport.cz

Poslední semifinalistkou dvouhry žen se stala Bianca Andreescuová. Mladá Kanaďanka otočila zápas s Elise Mertensovou a Belgičanku zdolala 3:6, 6:2 a 6:3. V boji o finále se turnajová patnáctka Andreescuová utká se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

"Nebylo to tak snadné. Musel jsme bojovat a jsem šťastný, že jsem v semifinále," řekl Nadal. Trojnásobný vítěz US Open a po vyřazení Novaka Djokoviče i Rogera Federera největší favorit přišel v prvním setu o vedení 4:0 a ve druhém neudržel náskok 5:1, ale pokaždé zvládl koncovku. Třetí sadě už vládl.

"Je jako lev v kleci. Je skvělý. Je to bojovník. A ví, jak se hrají důležité míče. V každém utkání se mnou je zahrál lépe," konstatoval Schwartzman.

Třiatřicetiletý Nadal postoupil do svého třiatřicátého grandslamového semifinále, v které narazí na nováčka Berrettiniho. "Chvilku jsem koukal, jak hraje. Je na vlně. Věří si a hraje skvěle, takže to bude pořádný boj," očekával osmnáctinásobný grandslamový vítěz Nadal, který na US Open naposledy slavil vítězství předloni.

Berrettini udolal Monfilse za pomoci skvělého servisu. Francouz v pátém setu odvrátil čtyři mečboly, při pátém už nestačil. "Pamatuju si jenom poslední míč," radoval se Berrettini, první Ital po 42 letech v semifinále ve Flushing Meadows. "Měl jsem dojem, že hraju a zároveň zápas sleduju. Bylo to skvělé" dodal.

Debutantkou v grandslamovém semifinále je také Andreescuová. Devatenáctiletá Kanaďanka přitom hraje poprvé v hlavní soutěži US Open. "Je za tím tvrdá práce," řekla. "Loni jsem tady hrála kvalifikaci a trápila se po zranění zad. Teď prožívám skvělý rok. Je to bláznivé," radovala se.

V prvním setu ještě na Mertensovou nestačila, ale od druhého úřadovala především z forhendu. "Tenhle úder miluju," řekla. Zápas ukončila čtyřicátým vítězným úderem. "Je to pravda? Štípněte mě," říkala nevěřícně po postupu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Nadal (2-Šp.) - Schwartzman (20-Arg.) 6:4, 7:5, 6:2, Berrettini (24-It.) - Monfils (13-Fr.) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Benčičová (13-Švýc.) - Vekičová (23-Chorv.) 7:6 (7:5), 6:3, Andreescuová (15-Kan.) - Mertensová (25-Belg.) 3:6, 6:2, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo: Forejtek (4-ČR) - Nardi (It.) 6:3, 6:2, Royer (14-Fr.) - Paulson (ČR) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo: Forejtek, Lehečka (3-ČR) - Álvarez, Torres (Šp./Arg.) 6:2, 6:2, Paulson, Zgirovskij (ČR/Běl.) - Cobolli, Nardi (It.) 6:4, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo: Yepifanovová (USA) - L. Fruhvirtová (ČR) 7:5, 6:4.