Podporuje ho český miliardář! Bývalý manažer formule 1 Turek bohatne na umění

Nemůže si stěžovat na nezájem. Turek se svou firmou Automobilist prodal 60 tisíc svých produktů, jejichž cena se pohybuje od 865 korun za nejmenší plakát až po 470tisíc korun. O dechberoucí obrazy je zájem po celém světě.

Za loňský rok firma utržila zhruba 20 milionů korun a letos to má být ještě o 10 milionů korun víc. Obchodního potenciálu si všiml i jeden z nejbohatších Čechů Karel Komárek a ve firmě získal pětadvaceti procentní podíl.

„Zaujalo mne to nápadem a potenciálem rozvíjet se globálně. Má to vše, co má správný projekt mít: myšlenku, příběh, ambice i dobrou exekuci,“ řekl Komárek pro magazín Forbes.

„Poptávka po limitovaných a nedosažitelných věcech, ideálně ve spojení s celebritami, vždycky bude. Emoce a přesah, to jsem dělal mnohokrát v minulosti a vím, že to funguje,“ upozornil Turek, na čem je založený jeho byznys.