Republiku začala drtit druhá fáze reklamního spotu na povinné ručení z dílny veselého všeuměla Petra Čtvrtníčka (55). Zase je o Peltovi a opět o prachách.

„Mi volal Pelta!“ Odposlechová hláška z už legendárního Čtvrtníčkova divadelního představení schytala loni v červenci »ťafku«. Jablonecký bafuňář se ohradil proti údajnému porušení svých osobnostních práv a poslal na jednání s firmou Klik.cz svého advokáta Bronislava Šeráka.

Ze spotu pak Peltovo jméno zmizelo, ale v tom novém je opět. A nejen to! Miroslav Pelta tam na Čtvrtníčkově mobilu mluví! No a tak se napříč fotbalovými kancly začala divoce přetřásat otázka: „Kolik za to ten Peltonen dostal? Přece by to nedělal bez munice.“

Našla se i spousta odpovědí a všechny se shodovaly na jedné sumě. „Mirek si přijde na 1,5 milionu korun,“ řeklo Blesku několik lidí z Peltova okolí.

Takový randál? Za čtyři štěky ve Čtvrtníčkově scénáři dělaném podle videonahrávky: „Slyšíme se? To je libový. To je vyloučený. To nevím?“ Tak to je asi fakt vyloučené a jeden a půl »míče« by snad dával smysl, jen kdyby Pelta vytřískal peníze ze sporu o osobnostní práva s Klik.cz.

„Tu částku jeden a půl milionu jsem také slyšel. Létá fotbalovým prostředím, ale je to nesmysl. Vedeme v tom sporu o práva jednání s protistranou, ale o takovou částku se nejedná,“ pověděl Blesku Peltův právník Šerák.

Což o to, Miroslav Pelta by ten ranec asi bral, ovšem zřejmě není ani »reklamní«…