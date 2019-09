Pekelný start extraligy na Spartě. Krvavé bitky, trenérská výzva i Marpo | iSport.cz

Při takovém úvodu si musela libovat nejen slušně nabitá O2 arena ale i celá extraliga. Otevírací zápas nového ročníku české nejvyšší soutěže mezi Spartou a Plzní hokejové fanoušky pořádně namlsal. Silné napětí při bláznivé bitvě, kterou až v prodloužení rozsekli gólem na 7:6 Pražané, se diváka na tribuně či u televize nepustilo až do konce. Kromě nájezdů bylo ve vyhroceném duelu všechno. Nechyběly góly, doprovodná show, emoce, ani krvavé bitky.

Gólové dostihy

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 7:6pp. Bláznivé utkání po prodloužení zvítězili Pražané

Přestřelka jak vystřižená z westernu. Úvodní extraligový match mezi Spartou a Plzní musel potěšit všechny vyznavače ofenzivního hokeje. Co víc si po létě mohli při startu přát? Gólová show se rozjela hned ve 2. minutě hry, kdy se během sparťanské přesilovky prosadila elitní trojka Pražanů Kvapil-Růžička-Řepík. Radost domácích se však rychle změnila v horor. Indiáni nejenže za chvíli vyrovnali, ale po sparťanských chybách v obraně otočili na 3:1.

Valná část zaražené O2 Areny ale rychle rozmrzla. Mužstvo Uweho Kruppa se vrátilo do zápasu během první minuty druhé dvacetiminutovky, když srovnalo na 3:3. Pražský brankostroj se však nezastavil, do konce třetiny přidal ještě dvě trefy a fanoušci Sparty si zvesela zapěli „Pátou“. Plzeň ale nesložila zbraně, třetí třetinu opět vyhrála na góly 3:1 a zápas dotáhla do prodloužení. V náhlé smrti bláznivé bitvy se po velké šanci nakonec radovali z vítězství domácí fanoušci.