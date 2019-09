Legendární hokejista zrovna sledoval živé vysílání svého synovce a kladenského manažera Jiřího Kally (23), když najednou dostal geniální nápad: Pojďme se spojit s nějakou neznámou slečnou! A plán vyšel.

Po několika neúspěšných připojeních se objevila usměvavá plavovláska Linda. „Koukám ze Španělska, akorát jsem přišla z práce,“ pochlubila se a dodala, proč sleduje Kallovo vysílání: „Dostala jsem se sem přes Jágra, sledovala jsem ho. Zdravím Jardu, je nejlepší!“

A »Džegr«, který je po trpkém rozchodu s krásnou modelkou Veronikou Kopřivovou stále nezadaný, byl štěstím bez sebe. Takovou kočku totiž nečekal! „Linda je hezká. Vztahy, vztahy!“ napsal veřejně. Dočkal se vysněné odpovědi. „Žádný vztah nemám, jsem sama,“ vzkázala sympatická blondýnka s tím, že ráda sleduje hokej. „Tři roky jsem ho hrála. Můj bratr také hraje hokej, jde mu to skvěle.“

Jágr, jehož Kladno v pátek v 1. kole extraligy propadlo v Třinci 2:6, se proto možná zamiloval. „Do Třince nejedu, letím do Španělska!“ vtipkoval. Do Slezska nakonec jel, ale kvůli zranění vše sledoval jen z lavičky.

Ještě před tím ale novému objevu dokonce napsal do soukromých zpráv. „Lindo, byla jsi dobrá! Máme tě rádi.“ To už slečnu dostalo do kolen. „Děkuji, bylo to fajn. Já teď normálně nemůžu usnout,“ svěřila se Linda.

Ta se prý alespoň čtyřikrát za rok vrací do Česka, kam létá za rodinou a přáteli. Setká se během příští cesty do rodné země i se slavnou »68«? Nebo Jágr přijme její pozvání do Pyrenejí?