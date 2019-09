Rodák z Barcelony během pár měsíců vyhrál jak NBA s Toronto Raptors, tak mistrovství světa se španělským nároďákem! A po obou triumfech ukázal, že není lídrem jen na hřišti, ale i mimo něj! Zatímco jarní vítězství v nejlepší lize světa zapil vínem, po světovém šampionátu dal přednost pivu.

Při oslavách velkého vítězství v Madridu si při spanilé jízdě městem před fanoušky »odšpuntoval« třetinku, kterou do sebe během následujících osmi vteřin vyklopil, za což si vysloužil stejný aplaus, jako kdyby právě trojkou rozhodl finále olympiády.

Obdivně k němu vzhlížel také jeho o pět let starší bratr Pau, který musel mistrovství světa vynechat kvůli zranění. „Když tvůj brácha vyhraje absolutně všechno během jediné sezony, tak na něho nemůžete být hrdější,“ napsal na instagram. Od mladšího sourozence se dočkal nečekané odpovědi. „Říkej mi Beer Papi.“

