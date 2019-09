Kropit či nekropit, toť otázka. Moderátor pořadu Tiki-Taka Petr Svěcený se hostů ve studiu zeptal, jestli je lepší hrát na mokré trávě, nebo ne. „Když nastupuješ na mokrý hřiště, hned máš mokrý nohy. Když spadneš, tak jsi hned špinavý a máš mokrý zadek,“ měl jasno Petr Švancara.

Mokré nebo suché hřiště? Spor slavných fotbalistů rozsekla až sexy hráčka

S tím vůbec nesouhlasil vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer. „Mluvíš asi o hřišti s kalužema. Já mluvím jen o mokrý trávě, aby se hrálo rychle. Na Srbské máte pořád suché hřiště,“ podotkla legenda Slavie při vzpomínce na utkání v Brně.

„V Anglii je povinnost kropit hřiště. Je to i kvůli divákům, hraje se lepší fotbal. U nás vítězí jiná taktika,“ povzdechl si Šmicer, který válel v Liverpoolu. To fotbalistka Sparty Markéta Ringelová měla jasno. „Na suchém to samozřejmě dře. Oba dva týmy mají stejné podmínky, a hrát se na tom dá.“