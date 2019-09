Už přibližně víte, kdy se vrátíte po rekonvalescenci na hřiště?

„Vše pokračuje tak, jak má, ale ještě to zabere minimálně čtyři měsíce.“

Poslední operaci jste absolvoval v červenci. O co přesně šlo?

„Plastika chrupavky. To už byl zásah a ne jen kosmetická operace. Proto to bohužel vyžaduje pár měsíců rekonvalescence. Všechno běží dobře. Berle jsem zahodil před dvěma týdny. To byla taková ta první radost. Začínám jezdit na kole a lehce i běhat.

V květnu 2018 jste podstoupil operaci menisku, proč jste musel jít o rok později pod skalpel i s chrupavkou?

„První operace byla kvůli úrazu při zápase, kdy se mi skoro komplet poničily menisky. Jsou důležité pro koleno a při následné zátěži, během té doby od zranění, se mi poničila i právě i ta chrupavka.“

Jak trávíte volný čas bez fotbalu?

„Paradoxně toho volna moc nemám. Ta rekonvalescence zabere víc času, než klasický trénink, kdybych byl zdravý. To bych absolvoval dvě až tři hodiny denně a měl volno. Takhle se skoro čtyřiadvacet hodin věnuju rekonvalescenci.“

Jste hodně aktivní i na Instagramu, kde fanouškům ukazujete, jak náročná je vaše rekonvalescence.

„Před půl rokem jsem Instagram smazal. Neměl jsem takové skvělé období a nechtěl jsem sdílet, jak jsem nešťastný. Kvůli lidem jsem si účet opět založil, protože je to zajímá, jak se připravuji na návrat. Je to i kvůli tomu, že kolovaly zkreslené informace, protože se nevědělo, jak na tom jsem. Tímhle způsobem chci ukázat, jak to se mnou je ve skutečnosti.“

V neděli se hraje derby se Slavií. Jaké to je sledovat tolik měsíců Spartu jen z tribuny?

„Není to moc příjemné. Ale musím říct, že jsem se s tím nějak srovnal po té poslední operaci. Už to vnímám líp. Přehodnotil jsem určité věci, a už to tak nehrotím. Samozřejmě když vidím, že se Spartě nedaří, tak je to nepříjemné.

Co vám dělá největší radost?

„Daří se mi v osobním životě. Jsem spokojený a mám super přítelkyni, vlastně už snoubenku.“

Slyšel jsem, že kromě svatby vás brzy čeká další velká událost a to narození prvního potomka?

„Jak to víte? Ano čekáme dítě.“

Vaše sestra Martina už dítě má. Chodíte si k ní pro rady?

„Sestra bydlí naproti mě, asi půl minuty chůze, takže i často hlídáme a trošku se s tím tak sžíváme, když máme malého takový kousek od nás.“ (smích)