Návrat Laviho!? Chtěl by nastoupit v MOL Cupu proti Slavii, naznačil Štáfek

Mezi fotbalovými fanoušky snad není nikdo, kdo by ho neznal. Extravagantní, problémový, ale zároveň fotbalově bezkonkurenční Julius „Lavi" Lavický ze seriálu Vyšehrad by se znovu mohl objevit na hřišti.

Kdy? Již ve středu 25. září od 16 hodin by v dresu druholigového Vyšehradu mohl vyběhnout do zápasu proti Slavii v rámci šestnáctifinále MOL Cupu. To se odehraje na hřišti Viktorie Žižkov, vzhledem k tomu že tentýž den čeká fotbalistky Slavie v Sinobo Stadium odveta Ligy mistrů proti Hibernianu (19:30).

„Myslíš jako středeční utkání MOL Cupu Slavia – Vyšehrad? To se mě netýká, to se týká toho blonďatýho, toho se musíš zeptat,“ odpověděl Štáfek na dotaz moderátora Petra Svěceného, jak to vypadá s jeho fotbalovou karierou a zda se náhodou nechystá v blízké budoucnosti na nějaký významný fotbalový zápas.

„Co já vím, tak má (Lavi) natrénováno a hrozně rád by si zahrál. Je ale otázka, jestli ho někdo postaví. Stát se ale může cokoliv.“ dodal Štáfek, který je známý tím, že je velkým fanouškem Sparty.

Zpráva o možném startu Lavického překvapila a možná i trochu potěšila obránce Slavie Vladimíra Coufala. „Hezký. Jsem velký fanoušek seriálu Vyšehrad. Hlavně ať si ale nesplete sporty, aby mi nepřilétla nějaká pěst,“ připomněl Coufal, že se herec v poslední době věnuje bojovým sportům.

Dojde skutečně na obnovenou premiéru? Jakub Štáfek, alias Julius „Lavi“ Lavický již v bledě modrém dresu Vyšehradu nastoupil. V červnu 2017 si zahrál třetiligové utkání, ve kterém Slavoj podlehl Vltavínu 2:3.