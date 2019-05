Proč byl vyloučen náhradník Baroš? Za nadávky ne, pěstí zničil lavičku | iSport.cz

Zatímco slávistická lavička ještě juchala po úvodní vstřelené brance, na té ostravské bylo dusno. A to pořádné. Ikona Baníku Milan Baroš, který se uzdravil speciálně na finále MOL Cupu, a začínal jako náhradník, měl vzteky několikrát udeřit do krytu lavičky. A to neuniklo čtvrtému sudímu Jiřímu Houdkovi. Vše řekl hlavnímu Petru Ardeleanovi a ten zkušeného matadora vyloučil. „Měl jsem s Milanem svoje plány, ale rozhodčí nás předešel,“ glosoval celou situaci trenér Bohumil Páník.